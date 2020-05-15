旺角利奧坊．曦岸首推100伙　入場費最平最平463萬

恒地（00012）旗下旺角利奧坊．曦岸，公布首張價單，涉及100伙單位，折實價由4,638,840元起，至最貴6,535,110元，折實呎價則約22,692元至26,182元。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝稱，首批單位開價參考同系『利奧坊．凱岸』，『利奧坊．曦岸』，認為定價貼市，料最快月內推售。

首張價單詳情

100伙單位

開放式：28伙；一房戶：72伙

定價︰4,988,000元至7,027,000元

呎價︰24,400元至28,152元

折實價：4,638,840元至6,535,110元

折實呎價：22,692元至26,182元

首張價單焦點

折實價低於500萬元單位︰17伙

折實價500萬至599萬元單位︰29伙

折實價600萬至700萬元單位︰54伙

最低呎價：

單位：1座6L，實用面積255平方呎，間隔： 一房

定價6,222,000元

呎價24,400元

折實價5,786,460元

折實呎價22,692元

最低售價：

單位：2座6L，實用面積197呎，間隔： 開放式

定價4,988,000元

呎價25,320元

折實價4,638,840元

折實呎價23,547元

最高呎價：

單位：2座21L，實用面積197平方呎，間隔：開放式

定價5,546,000元

呎價28,152元

折實價5,157,780元

折實呎價26,182元

最高售價：

單位：2座19E，實用面積257平方呎，間隔：一房

定價7,027,000元

呎價27,342元

折實價6,535,110元

折實呎價25,428元

首張價單：https://bit.ly/2y4c7at

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