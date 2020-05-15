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旺角利奧坊．曦岸首推100伙　入場費最平最平463萬

股樓投資 15:11 2020/05/15

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恒地（00012）旗下旺角利奧坊．曦岸，公布首張價單，涉及100伙單位，折實價由4,638,840元起，至最貴6,535,110元，折實呎價則約22,692元至26,182元。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝稱，首批單位開價參考同系『利奧坊．凱岸』，『利奧坊．曦岸』，認為定價貼市，料最快月內推售。

首張價單詳情

  • 100伙單位
  • 開放式：28伙；一房戶：72伙
  • 定價︰4,988,000元至7,027,000元
  • 呎價︰24,400元至28,152元
  • 折實價：4,638,840元至6,535,110元
  • 折實呎價：22,692元至26,182元

首張價單焦點

  • 折實價低於500萬元單位︰17伙
  • 折實價500萬至599萬元單位︰29伙
  • 折實價600萬至700萬元單位︰54伙

最低呎價：

  • 單位：1座6L，實用面積255平方呎，間隔： 一房
  • 定價6,222,000元
  • 呎價24,400元
  • 折實價5,786,460元
  • 折實呎價22,692元

最低售價：

  • 單位：2座6L，實用面積197呎，間隔： 開放式
  • 定價4,988,000元
  • 呎價25,320元
  • 折實價4,638,840元
  • 折實呎價23,547元

最高呎價：

  • 單位：2座21L，實用面積197平方呎，間隔：開放式
  • 定價5,546,000元
  • 呎價28,152元
  • 折實價5,157,780元
  • 折實呎價26,182元

最高售價：

  • 單位：2座19E，實用面積257平方呎，間隔：一房
  • 定價7,027,000元
  • 呎價27,342元
  • 折實價6,535,110元
  • 折實呎價25,428元

首張價單：https://bit.ly/2y4c7at

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撰文 : 柳家平

一手市場 利奧坊‧曦岸

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