旺角利奧坊．曦岸首推100伙　入場費最平最平463萬

恒地（00012）旗下旺角利奧坊．曦岸，公布首張價單，涉及100伙單位，折實價由4,638,840元起，至最貴6,535,110元，折實呎價則約22,692元至26,182元。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝稱，首批單位開價參考同系『利奧坊．凱岸』，『利奧坊．曦岸』，認為定價貼市，料最快月內推售。
首張價單詳情
- 100伙單位
- 開放式：28伙；一房戶：72伙
- 定價︰4,988,000元至7,027,000元
- 呎價︰24,400元至28,152元
- 折實價：4,638,840元至6,535,110元
- 折實呎價：22,692元至26,182元
首張價單焦點
- 折實價低於500萬元單位︰17伙
- 折實價500萬至599萬元單位︰29伙
- 折實價600萬至700萬元單位︰54伙
最低呎價：
- 單位：1座6L，實用面積255平方呎，間隔： 一房
- 定價6,222,000元
- 呎價24,400元
- 折實價5,786,460元
- 折實呎價22,692元
最低售價：
- 單位：2座6L，實用面積197呎，間隔： 開放式
- 定價4,988,000元
- 呎價25,320元
- 折實價4,638,840元
- 折實呎價23,547元
最高呎價：
- 單位：2座21L，實用面積197平方呎，間隔：開放式
- 定價5,546,000元
- 呎價28,152元
- 折實價5,157,780元
- 折實呎價26,182元
最高售價：
- 單位：2座19E，實用面積257平方呎，間隔：一房
- 定價7,027,000元
- 呎價27,342元
- 折實價6,535,110元
- 折實呎價25,428元
首張價單：https://bit.ly/2y4c7at
#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機