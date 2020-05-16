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【健康煮義】抹茶可助控體重　教你做抹茶拿鐵配藕粉地瓜圓（附食譜）

名人薈萃 14:44 2020/05/16

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近日跟友人的話題都離不開大家體重增長了多少，相信很多人經過多月的在家工作，肚子脂肪都靜悄悄囤積起來。圓夢做個大廚之餘，如何有智慧地選材？滿足口腹之欲的同時，如何平衡身體健康？做運動當然緊要，還可以稍為改變下廚和飲食習憤。

重加工食品成份嚇人

當要減磅時，多數人會告訴你多菜少肉，其實還不夠，加工食品、精煉糖等都是可免則免。很多重加工食品的成份表都長得嚇人，人造香精、味精、防腐劑、甜味劑、人造色素……一大堆數字組成的成份，高糖又高鈉，吃得多體質變酸，更易致肥。

抗氧化物能夠抗衰老

上期亦談及可以從菜式的食材入手，以更健康的選擇取代傳統食材，例如以杏仁粉或椰子粉取代麵粉。筆者愛飲抹茶拿鐵（Matcha Latte），但一杯完全沒有添加劑、沒有糖份，且不用牛奶的Matcha Latte實在難覓。可以自己動手做一杯健康版的，用上日本的純抹茶粉，配無糖植物奶，即成美味又健康的特飲，無需花巧。而抹茶正正可以幫助控制體重，令心血管保持健康的狀態，皆因它能夠促進新陳代謝、幫助去除壞膽固醇、加速燃燒脂肪，有研究指出，抹茶可加快身體消耗多4倍的卡路里。

另一重點是飲一杯抹茶，亦等如9至10杯傳統錄茶的抗氧化物，能夠抗衰老，預防疾病。當身體有更多的抗氧化物，防禦力就更強。這次介紹的抹茶拿鐵，筆者還加入以蓮藕粉做的地瓜圓，同樣營養益處多多，下期詳談。

抹茶拿鐵  配蓮藕粉地瓜圓（2人份量）

材料：
抹茶拿鐵：抹茶粉3至4茶匙、滾水20毫升（約80度）、杏仁奶500毫升、冰塊適量
蓮藕粉地瓜圓：番薯1個（手掌般長已足夠）、蓮藕粉半杯（份量因為番薯大小而自行調整）

步驟：
。抹茶粉加滾水，以茶刷或小形打蛋器打至細滑沒有顆粒
。加入杏仁奶拌勻，再加入冰塊
。番薯去皮切件蒸熟，然後加入蓮藕粉搓至不黏手
。將粉團捏成小粒
。預備一小鍋滾水，加入地瓜圓煮3至4分鐘至熟透
。煮熟的地瓜圓放入冰水中至完全冷卻，即可加到抹茶拿鐵中享用

 

本文及食譜節錄於《iMoney Focus》健康煮義 

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撰文 : Polly

食譜 運動 在家工作 食品 脂肪 菜式 色素 添加劑 防腐劑 膽固醇

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