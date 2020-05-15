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iPhone SE走低價路線　Google或調低Pixel 4a售價

科技 15:00 2020/05/15

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有消息指，在蘋果推出新款iPhone SE後，似乎刺激Google死守中階市場的決心，打算與iPhone SE展開價格戰，將Pixel 4a價格調低。

有傳Google即將於6月推出最新中階手機Pixel 4a，其配置規格基本上早已曝光，惟價格方面一直保持神秘。有消息指，在蘋果推出新款iPhone SE後，似乎刺激Google死守中階市場的決心，打算與iPhone SE展開價格戰，將Pixel 4a價格調至比上一代399美元（約港幣3,092元）更低的價格。

【新iPhone】外媒評iPhone SE電池續航力　表現強差人意

【iPhone 12 】5G版iPhone 12 Pro規格曝光　Touch ID「返生」？

據外國網站9to5Google總編輯Stephen Hall透露，Google今次不會推出64GB版本，Pixel 4a只提供128GB容量，而售價將訂為349美元（約港幣2,705元），而 128GB的iPhone SE售價為449 美元（約港幣3,480元），相較之下便宜了775港元，大大增加Pixel 4a的競爭力。

在規格方面，Pixel 4a 將採用5.81吋OLED材質打孔屏幕、解析度2340 x 1080、處理器為高通驍龍730、6GB記憶體、64/128GB儲存容量，並配備3080mAh電池、支援18W快充，以USB-C充電。根據外媒早前曝光的規格跑分，Pixel 4a的性能接近上一代，儘管對比iPhone SE 的A13晶片仍然遜色，但在夜間拍照功能、螢幕表現和續航力方面，Pixel 4a 有機會保有優勢。

配合Android 11 Beta推出　Pixel 4A傳延至6月5日發布

由於Pixel 4仍存有64GB 版本，外國爆料達人Evan Blass則認為Pixel 4a將維持原價，因此部分外媒對此仍有懷疑，又有說法認為，近期有關於Pixel團隊內部人事大地震的消息流傳，再加上iPhone SE對於市場的威脅，或會促使Google 改變其銷售策略。

責任編輯：施雯雯

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