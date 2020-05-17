【保你大】羅國森：入院治病　膳食任Claim

今日一早來到芳姐的茶餐廳食早餐，夥計阿蘇見筆者剛食完便走過來搭訕。他告訴筆者，他有位親戚剛剛因為盲腸炎入院，出院後向保險公司索償時，保險公司不賠他的部分膳食費用，他感到有點奇怪，所以想向筆者了解。

「森哥，想問下，我們買的住院醫保，是不是都『包食包住』？」

「你的問法很有趣，『包食包住』說法很準確。不過，我要先下定義，你說的住院醫保，應該先註明是傳統的醫保還是近年的高端醫保。」

「咦，兩者有甚麼分別？」

傳統和高端醫保的區別

「我應該跟你講過好多次的。」

「噢，我記得你講過，傳統醫保是按住房級別來劃分，大房價錢便宜過二等房，二等房又便宜過頭等。」

「你說對了一部分，但這還不是重點！」

「我記得應該是每個賠償項目都有上限？」

「對，傳統醫保和高端醫保最大分別是，傳統醫保每個賠償細項都有上限。而『包食包住』就屬於一個細項，稱為『房租和膳食』！」

「你意思是，這個賠償項目是包了住房以及每日的膳食費用兩部分？」

「對呀，例如這個項目的每日上限是800元，那麼，如果你的房租已經要700元一日，那麼，你每日可以Claim到的膳食費用就只有100元。如果房租只需要600元，你就有200元的膳食可Claim。但如果是高端醫保，雖然這個項目仍然是『房租和膳食』，但由於沒有上限，所以，理論上不會爆，但卻受限於『合理及慣常』的檢測呢！」

「我不太清楚他買哪種醫保呢？！」

「不要緊，我替你解說一下你應該會明白的。假設他買傳統醫保，如果住房錢已經超出或接近上限，他的膳食費用自然不能再Claim。但如果他買的是高端醫保，最終只賠部分膳食費，就應該是保險公司引用了『合理及慣常』的賠償準則。」

「甚麼意思？」

「在最新公布，去年的保險索償投訴個案中，剛好有一個個案是涉及膳食費的，我告訴你，你便明白了。」

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