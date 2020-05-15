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BOSSINI賣盤股價爆升　港產服裝股仲有邊幾隻？

股樓投資 17:01 2020/05/15

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堡獅龍（Bossini，00592）今日宣布賣盤，股價即爆升最多近一倍，在港股中，其實還有不少港產品牌服裝股，下文逐一介紹。

1 佐丹奴（00709）

提到Bossini，很自然會聯想起Giordano，公司最新市值22億元，現時最大股東為貝萊德基金持有6.58%股權。佐丹奴去年純利大跌52%至2.3億元，上月又發出盈警，指受疫情影響，預計股東應佔除所得稅後溢利將大幅減少，無法預測業務何時會恢復正常，亦無法量化大流行對6月止中期業績的實際影響。

2 I.T（00999）

相信是另一家最為人認識的港產品牌，大股東為沈嘉偉持股60.98%，公司市值約13億元。I.T旗下品牌組合包括超過300個國際設計師商標和超過10個自創及特許品牌。截至去年8月中期由盈轉虧，蝕逾7,100萬元，今年4月發出亦發出盈警，預計截至2月底止全年蝕不少於3億元。

3 包浩斯（00483）

旗下品牌包括「Bauhaus」、「Tough」、「Salad」、「80/20」及代理「Superdry」，大股東為創辦人黃銳林，持股57.73%，市值約2.1億元。截至2018/19年度財年錄得6,200萬元虧損，而最新截至2019年9月中期亦蝕9,870萬元。今年首三個月，集團同店銷售負增長40%。

相關文章：【港資變中資】李寧系公司夥羅正杰　4662萬元收購bossini控股權

4 鱷魚恤（00122）

可能是最老牌的港產服裝品牌之一，目前於香港及澳門經營20間鱷魚恤店舖及7間Lacoste店舖；於內地合共有14間店鋪。公司市值3.8億元，大股東為林建名，持股51.93%。截至今年1月底止中期由盈轉虧，蝕1.77億元，2019年同期賺4,160萬元。

5 慕詩（00130）

主攻中高檔女裝，品牌包括「MOISELLE」、「m.d.m.s.」、「GERMAIN」及「Rosamund MOISELLE」等。公司市值9,500萬元，大股東為創辦人陳欽杰，持股68.7%。截至去年9月底止中期虧損由2,676萬元擴大至3,760萬元。

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撰文 : 李兆明

疫情 時裝 香港股票 鱷魚恤（00122） I.T（00999） 佐丹奴（00709）

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