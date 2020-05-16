【King談樓市】樓市不跌之謎

香港近來真係多災多難，先有持續多月的社會運動，之後又嚟個世紀疫症，股市大跌，失業率上升，而國內生產總值（GDP）仲創埋紀錄新低添，跟住落嚟樓市應該好似早前大多數啲專家預測咁，就算唔跌番三、五、七成，都應該跌返10%至20%，咁先至符合劇情發展。但事實不似預期，就算由上年6月至今的「天災人禍」，都只係令到樓價從最高位回調了8%，今天樓市真係陰陽怪氣，今次就等筆者同大家拆解這個「樓市不跌之謎」！

供求失衡推升樓價

當世界疫情還十分之嚴峻、大家還十分之恐慌時，筆者早於3月時已寫了篇文章名為《資產保戰》，講述如果不想自己多年來辛苦地積累返嚟嘅資產不斷被各國量寬而縮水的話，這場資產保戰無可避免要打，大家準備好未？話口未完，樓市今天好像已經觸底，還有着回升的勢頭。

粗略估計，各國的量寬將為市場帶來最少3萬億美元的資金，如果計埋美國的無上限量寬（QE）的話，你手上的現金貶值速度將會快得超乎你想像。再加上美國已進入零息時代，香港銀行同業拆息亦由今年高位2.23厘下調至今天的0.70厘，估計在不久將來Hibor將下調至0.5厘以下，借貸成本低企對資產升值絕對有利。

香港房屋供求失衡亦推升樓價，而近年的情況愈見嚴重。根據團結香港基金最新研究報告指出，在2019至2020年度熟地供應比高峰期大幅下跌53%，估計2020至2021年度供應將更少。

而中長期供應方面亦看不到政府有能力大幅增加，而新發展區如新界東北及洪水橋等收地進度亦非常緩慢。

至於長遠土地供應將依賴「明日大嶼」計劃，但今天連5.5億元研究撥款拖了成年都未批出，如果計劃最終胎死腹中的話，苦了的必定是香港市民。

短期或有下跌空間

而在房屋供應方面報告亦指出，由2020至2024年度私樓每年供應將下調至16,000伙，比去年平均減少近2,500伙。而公營房屋亦完全不達標，未來4年每年平均只有約20,400伙，比長策目標低近32%，即每年缺少約10,000伙。在長期缺乏足夠供應下，樓價只會愈嚟愈貴，居住面積亦只會愈住愈細。

而在房屋需求方面，自「林鄭Plan」推出後，無可否認增加了一班首期唔夠但高薪厚職的一族加入上車換樓行列，刺激600萬至1,000萬元的中價住宅需求大幅增加。

另外，根據統計處數字，在2019年度內有44,500對新人結婚，有52,900個嬰兒出生，有50,700淨遷移人口（移入減遷出），還未計自2000年至2011年數以十萬計的雙非兒童逐漸年滿18歲有Quota買樓，齋睇以上數字相信大家都感受到那股剛性需求有多強烈了。

因此大家真的要想想，在今天量寬加零息的亂世下應如何自處。雖然在短期內樓價可能還有少許下跌空間，但在中長期來說上升的機會必定比下跌大。當然投資涉及風險， 因此必須先自我評估風險的承擔能力，然後再作出最適當的部署。

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