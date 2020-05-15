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【疫市營商】bossini感謝祭全場6折　易手前最後感謝祭？

商業 14:45 2020/05/15

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bossini由今日起至5月21日期間，舉行為期7天的33週年感謝祭，全場貨品6折。（bossini Facebook圖片）

bossini由今日起至5月21日期間，舉行為期7天的33週年感謝祭，全場貨品6折，買滿1,000元即送100元現金券，每日亦有不同「限定日優惠」，多款Polo、恤衫、褲款低至29元。bossini今早宣布易手，李寧的非凡中國夥羅正杰將收購bossini，難道是次是易手前最後的感謝祭？

【疫市營商】Innisfree攻網上銷售　5月手機下單有優惠

5月15至16日印花T恤男女裝39元、童裝29元；17至18日輕便短褲男女裝59元、童裝49元；19日男裝淨色乾爽Polo恤或女裝T恤59元；20至21日男女裝恤衫或褲款99元、童裝下身貨品89元。bossini Plus會員消費滿500元，更額外送$10積分。

5月15至16日印花T恤男女裝39元、童裝29元。（bossini Facebook圖片）

要注意， 優惠不適用於將軍澳新都城中心、中環德輔道中、銅鑼灣駱克道、元朗廣場、尖沙咀中港城、深水埗 V Walk 分店；現金券優惠只限門市訂單，每人最多可獲贈5張現金券；限定日優惠之貨品不可享有其他折扣優惠。

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責任編輯：朱悅瀅

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