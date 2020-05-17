【法律迷思】去世後財產怎處理？遺產處理要點你一定要知！

香港為國際金融中心之一，很多投資者（不論本地人或外地人），甚至普通市民都在香港擁有不同種類的財產，（例如物業、股份及銀行帳戶等）。他們一旦去世，其遺囑執行人或遺產管理人便可能需要根據香港法律，去處理當事人在香港的資產。

遺囑執行人（Executor）

在香港，只要年滿18歲以上及有民事行為能力，任何人均可以訂立平安紙（即遺囑），並可選擇委任執行人（包括其配偶、子女、其他親屬或專業人士去執行遺囑）。



遺產管理人（Administrator）

如果當事人在生時未有訂立任何有效遺囑，或雖已訂立遺囑（但沒有委任遺囑執行人），一般而言，當事人的配偶、子女或兄弟姊妹均就可以向香港法院申請成為死者遺產的管理人，然後便有權利去處理死者在香港的遺產。



但要注意不同種類的財產有不同的法律手續及程序。因此，遺囑執行人或遺產管理人或需在律師的協助下向香港法院作上述申請，藉以合法地處理各類遺產。根據《遺囑認證及遺產管理條例》（香港法例第10章），如無合法權限或合理辯解而管理或處理在2006年2 月或之後去世人士的任何遺產，均屬干犯刑事罪行。觸犯擅自處理遺產的罪行，可被處罰款、以及相等於被擅自處理的遺產價值或被擅自處理的遺產所得收入。



外國居民怎處理？



遺囑執行人或遺產管理人如何取得處理當事人在香港資產的權利，一般取決於死者的居籍以及死者生前是否已訂立有效遺囑。以下是經常遇到的三種情況︰



一、如果當事人的生前居籍為指定地區（例如新西蘭、新加坡、斯里蘭卡、英國或澳洲某些省份），而該地外國法院已發出授予書（相當於香港法院發出的遺囑認證書或遺產管理書Probate），申請人便只需向香港法院申請在外國法院授予書上加蓋印章。



二、如果當事人以其他海外國家為居籍，不論該地法院已發出授予書與否，須向香港法院重新申請授予書。



三、如果當事人生前並無訂立遺囑，並且以外國為居籍，香港法院可能會要求遺產申請人就有關居籍地的繼承法提交外國法律意見，以支持其申請成為遺產管理人。



遺產管理人是外國居民



如果申請成為遺產管理人是外國居民，（或有任何受益人未滿18歲），香港法院有機會要求提供保證人或擔保人作出擔保。



法律意見:

總結而言，處理外國親友的香港遺產可能涉及繁複過程，亦可能牽涉當事人生前的居籍、當事人是否已訂立有效遺囑，以及財產所屬性質等多項因素。因此，希望成為遺囑執行人或遺產管理人的人士，最好向律師徵詢法律意見，以便妥善處理。

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