【一名經人】羅家聰：興趣

近月常被問的，是緣何會去讀天體物理。類似的「被問」，其實以前試過好幾次。初入大學時，已便被問及為何高中數理出身會轉讀社會科學。依稀記得當時答也妙的：中學打辯論嘛，順理成章。入學首年已知自己強項不在吹水。之後又被問為何讀經濟，還讀到研究院，當時答也妙的：既在社科，讀不上政治，轉隔鄰的經濟也順理成章。

讀完經濟，尚未畢業已旋即入政府做合約經濟師。政府有兩類人（非指男vs女），一是勁忙，一是勁閒，吾屬後者。固然，勁閒其實反映投閒置散，結果打兩次政府工，皆做不長。既然得閒，自然找興趣。當時膽粗粗報了中大數學系，其實也是一博心態，因為進了才知道身邊的同學都是數學老師、工程專家，而自己的背景顯然相當單薄。

當時，固然又再一次被問及，緣何社科轉數學這麼有趣（大膽）。這次不識兜了，不過答也妙的：其實數學本身就是充滿樂趣，不是嗎？同學們苦笑了，因多是老師們，讀碩士其實是用來升職的。

剛3年前，又再膽粗粗報了天體物理，心態又是一博再博。哼，收喎，讀囉。這次不敢告知人家了，一怕畢不到業，二則費事花唇舌再去解話。

學了總會用得出來

這次，同學們都是鬼佬/婆。有鬼仔/妹嗎？很少。在本港，以吾等年歲去讀學位，人皆說是嚴重超齡。但在英國，根本不會有人問點解讀這些；入得門口都是為興趣的。還有，同學中有逾半比自己年長，過50歲的居多，60、70的也有若干。在討論區，同學們極少討論應付考試，反而主要討論學術。實話說，這才首次體驗到大學生活。

學這麼多來幹啥？其實每次皆然，學之前不知的；學了之後卻總有機會用得出來。所謂道一以貫之，不少知識有共通之處，不同範疇撞起泡來，就是研究意念。

對世事充滿好奇（不是八卦）是保持青春的妙法。這種福份不是人人有的。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！