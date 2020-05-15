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【大灣區】港交所午後升幅擴　大摩：大灣區金融30條成長遠利好

金融經濟 14:04 2020/05/15

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大摩料港交所可從人行最新公布的大灣區金融30條受惠。

人民銀行區聯同中銀保監、中證監及外滙局周四（14日）發布《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》，提出支持粵港澳大灣區發展的金融30條意見。港交所 （00388） 今日午後升幅擴大至近1%，至下午2時，港交所升0.8%，報251.6元，成交3.6億元。

大摩認為，有關大灣區金融發展可成為港交所長遠的增長機會，並指出其中三大對港交所有潛在利好的條文：

1.　開展本外幣合一的跨境資金池業務試點，令企業在資金池內自由兌換人民幣與外滙；

2.　研究開展跨境財富管理產品銷售；

3.　容許試點證券公司進行跨境業務，港澳私募基金可以參與創新企業的融資活動，鼓勵符合條件的創新型企業赴港澳融資、上市。

大摩認為，有關措施可以擴大內地和香港資金流規模，帶來更多跨境市場參與者，令港交所有更多零售客戶和需求，令日均成交和衍生產品成交增加。

大摩現時予港交所目標價270元，投資評級為「增持」，目標價反映該行預期港交所股本回報率為22%、7.5倍市帳率、34倍預測市盈率等預測，大致與滬港通開通後平均估值相若。

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編輯：麥德格

香港股票 香港交易所（00388） 中國人民銀行 深港通 滬港通 大灣區

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