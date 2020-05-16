  • 28°C
香港時間 : 2020516日 (六) 08:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附修復教學】Adobe發表Adobe Acrobat新版本　緊急修復Mac版安全漏洞

科技 08:00 2020/05/16

分享：

Adobe近日為Acrobat DC和Acrobat Reader進行緊急安全性更新，旨在修復由騰訊安全玄武實驗室研究員Yuebin Sun發現並上報的3個邏輯漏洞。

Adobe近日為Acrobat DC和Acrobat Reader進行緊急安全性更新，旨在修復由騰訊安全玄武實驗室研究員Yuebin Sun發現並上報的3個邏輯漏洞。

Sun將漏洞直接報告Adobe，該漏洞能讓黑客通過Adobe Acrobat Reader DC，獲得對macOS設備的root訪問權限，且在用家完全不知情的情況下訪問敏感數據。此外，即使用家啟用了macOS System Integrity Protection，系統也難以發現並進行防禦。惟漏洞僅限本地訪問。

Adobe夥Google Cloud推出Creative Cloud整合工具

【在家工作】Adobe Stock推免費背景　供用家視像會議使用

Sun解釋之所以出現此問題，是因Acrobat中以root身份操作關鍵進程時，尚未收進沙盒觀察，因此黑客利用該缺陷，便能獲得mac設備的系統級訪問權限。

目前Adobe已更新Acrobat，除封堵漏洞外，還改變運作機制。通過添加保護模式（沙盒），讓Acrobat中的所有功能和工作流程安全地運作。不過，該模式默認為關閉狀態，需要手動開啟：

1.在菜單（menu）上點擊編輯＞首選項；
2.於類別中選擇「安全（增強）」（Security，Enhanced）；
3.然後啟動「啟用保護模式」（Enable Protected Mode at Startup）；
4.退出Acrobat＞重新啟動。

受影響的軟件包括：Acrobat DC、Acrobat Reader DC、Acrobat 2017、Acrobat Reader 2017、Acrobat 2015和Acrobat Reader 2015，Adobe建議以上用家必須進行更新。

責任編輯：姚慧儀

相關文章

【新冠肺炎】電商網購逆市創佳績　Adobe發表數碼經濟研究
2020/04/01
【新冠肺炎】電商網購逆市創佳績　Adobe發表數碼經濟研究
Adobe：流動版網站成SEO排名關鍵　逾6成客戶盼獲個人化建議
2020/02/14
Adobe：流動版網站成SEO排名關鍵　逾6成客戶盼獲個人化建議
Adobe推Lightroom及Camera Raw功能
2019/12/17
Adobe推Lightroom及Camera Raw功能
Adobe加強整合Microsoft　提升雲端文件管理效率
2019/11/29
Adobe加強整合Microsoft　提升雲端文件管理效率
作業系統 奧多比（Adobe，美：ADBE） Adobe Photoshop Adobe Premiere macOS

下一篇文章

Chrome於8月起設新門檻　將封鎖部分廣告
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

兩款新iPad最快下半年上市　續以低價吸客
兩款新iPad最快下半年上市　續以低價吸客
Epic game《GTA V》限時免費　疑流量過多網頁癱瘓逾8小時
Epic game《GTA V》限時免費　疑流量過多網頁癱瘓逾8小時
iPhone SE走低價路線　Google或調低Pixel 4a售價
iPhone SE走低價路線　Google或調低Pixel 4a售價
Twitter網民激辯：亞馬遜貝索斯會否成為全球首個萬億富豪？
Twitter網民激辯：亞馬遜貝索斯會否成為全球首個萬億富豪？
USB 4.0將於明年起採用　可直接取代Displayport、HDMI線？
USB 4.0將於明年起採用　可直接取代Displayport、HDMI線？
HTC新無線耳機曝光　向AirPods致敬？
HTC新無線耳機曝光　向AirPods致敬？