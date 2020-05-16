【附修復教學】Adobe發表Adobe Acrobat新版本　緊急修復Mac版安全漏洞

▲ Adobe近日為Acrobat DC和Acrobat Reader進行緊急安全性更新，旨在修復由騰訊安全玄武實驗室研究員Yuebin Sun發現並上報的3個邏輯漏洞。

Adobe近日為Acrobat DC和Acrobat Reader進行緊急安全性更新，旨在修復由騰訊安全玄武實驗室研究員Yuebin Sun發現並上報的3個邏輯漏洞。

Sun將漏洞直接報告Adobe，該漏洞能讓黑客通過Adobe Acrobat Reader DC，獲得對macOS設備的root訪問權限，且在用家完全不知情的情況下訪問敏感數據。此外，即使用家啟用了macOS System Integrity Protection，系統也難以發現並進行防禦。惟漏洞僅限本地訪問。

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Sun解釋之所以出現此問題，是因Acrobat中以root身份操作關鍵進程時，尚未收進沙盒觀察，因此黑客利用該缺陷，便能獲得mac設備的系統級訪問權限。

目前Adobe已更新Acrobat，除封堵漏洞外，還改變運作機制。通過添加保護模式（沙盒），讓Acrobat中的所有功能和工作流程安全地運作。不過，該模式默認為關閉狀態，需要手動開啟：

1.在菜單（menu）上點擊編輯＞首選項；

2.於類別中選擇「安全（增強）」（Security，Enhanced）；

3.然後啟動「啟用保護模式」（Enable Protected Mode at Startup）；

4.退出Acrobat＞重新啟動。

受影響的軟件包括：Acrobat DC、Acrobat Reader DC、Acrobat 2017、Acrobat Reader 2017、Acrobat 2015和Acrobat Reader 2015，Adobe建議以上用家必須進行更新。

責任編輯：姚慧儀