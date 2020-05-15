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【全球最大！】Facebook與中國移動聯手 建非洲海底電纜

iMTV＋ 16:29 2020/05/15

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中國移動（CMI）於昨日（14日）宣布，將與Facebook、多間電信運營商公司合作鋪設2Africa海底電纜，全長37,000公里，建成後將是全球最大的海底電纜項目之一。

公司指出，海纜在非洲16個國家有21個登陸點，將使非洲與歐洲（向東經埃及）及中東（經沙特阿拉伯）無縫互聯。預料於2023/2024 年投入使用，其容量將超過當前非洲全部海底電纜的總容量，其中系統核心部分的設計容量高達180Tbps。

中國移動國際有限公司（CMI）、Facebook、南非電信運營商MTN GlobalConnect、法國電信運營商Orange、沙特電信公司、埃及電信、沃達豐及西印度洋電纜公司合作鋪設2Africa海底電纜服務地區為非洲大陸和中東，並經由東非與其他海纜相連以進一步延伸至亞洲。

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