【Home Office】意外收穫 科企員工逃離矽谷勁慳房租

▲ 多間矽谷科企計劃長期實施在家工作，成為科企員工逃離灣區貴租的契機。

新型冠狀病毒疫情持續，美國不少科技企業，計劃讓員工長期在家工作避疫，將執行至明年。有關安排不但讓員工可安心工作，不用擔心受感染，更帶來意外收穫。科企員工不用到辦公室上班，可搬到房租較便宜的地方，不用留在矽谷捱貴租，省下不少金錢。

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美國加州矽谷，是大型科技公司集中營，近年科企市值不斷膨脹，僱用的人愈來愈多，區內房租水漲船高，住屋開支為科企員工帶來沉重負擔。

惟長期在家工作的安排帶來轉機，有Facebook員工指，當地一個只得一間房的租盤，月租達2650美元（約2.07萬港元），現在可在家工作，意味住什麼地方都可以。

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他直言，若在其他地區居住，所獲的薪金是一樣，沒有理由要住在租金高昂的加州灣區，正考慮算搬去夏威夷，或鄉效地區，以減低開支。

範圍包括三藩市、矽谷的加州灣區，是美國最繁榮、樓價最高地區之一，科企員工一般薪金較好，亦難以負擔，但疫情為置業帶來希望。據報一些科企員工，正與公司討論會否將在家工作恒常化，以到樓價低的地區置業。

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責任編輯：文青青

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