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【航空業浩劫】國泰首四月虧損達45億元　上月載客量跌99.6%

股樓投資 13:46 2020/05/15

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國泰今日發公告指，今年截至四月為止，集團旗下兩家全服務航空公司 (國泰航空及國泰港龍)已錄得未經審核的虧損 45 億港元，而公司的財政前景至少在未來數月仍然非常暗淡。

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國泰上月載客量較去年同期跌99.6%，首四個月載運乘客人次較去年同期下跌 64.4%，運力跌一半。貨運量方面上月跌48.3%，首四個月載運量較去年同期下跌26.6%，運力下跌25.4%。

國泰預期5月每日平均載客量，只會維持在大約500人次，國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，商務及休閒旅遊在可見未來仍會嚴重受壓，國泰亦不期望旅遊需求在頗長時間內會有任何實質的回復，公司正全面評估業務所有範疇，確保在危機過後依然強健及具競爭力，必須盡一切努力適應新形勢，及保障公司的未來。

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撰文 : 黎以芳

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