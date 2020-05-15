【兩會2020】摩通：中央或取消經濟增長目標　料財政政策達GDP 7.7%

▲ 摩根大通表示，今年人大會議兩大關注點為 (1) 中央對全年經濟增長目標，及 (2) 財政政策的詳情。

受新冠肺炎疫情拖累，十三屆全國人大三次會議延遲至5月22日召開。摩根大通表示，今年人大會議兩大關注點為 （1） 中央對全年經濟增長目標，及 （2） 財政政策的詳情，惟該行中國首席經濟學家及中國股票策略主管朱海斌指，預期中央會淡化，甚至取消全年經濟增長目標。

朱海斌預期，中央推出財政政策將會佔國內生產總值（GDP）約7.7%，其中包括3.2%為財政赤字，3.5%為特殊地方政府債券以及1%為疫情下特殊的政府債券。

他解釋，自疫情爆發後，中央「保六」的目標已不再可行，比因恐慌因素及封城措施大大打擊市場供求，今年中國首季GDP亦錄得負增長6.8%。儘管中國在控制疫情和重啟經濟活動上處於世界領先地位，但可以肯定今年不再能夠實現5%至6%的增長。

摩通料今年財政收入跌1.9%

事實上，中央於2月已推出首輪措施應對疫情，例如免除社會保障繳款、減免中小型企業增值稅及推遲繳納稅費等，並且亦有降準。惟摩通指，全球經濟現陷入二次世界大戰以來最差的季度（第二季），故政策支援需加大力度。

摩通預期，今年全年財政赤字目標將由去年GDP的2.8%升至3.2%，特殊地方政府債券的額度會由去年的2.15萬億元人民幣增至3.5萬億元，特殊政府債券額度亦會增至1萬億元，該等將佔今年GDP約7.7%。若計及預算外項目，即淨土地銷售和地方政府融資平台（LGFV）債務等，今年財政赤字或創歷史新高，佔GDP的14.3%，較去年高2.4個百分點。

該行又估計，今年的財政收入將按年下跌1.9%，但財政支出則會升1.9。

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編輯：袁諾曦