涉靠疫情内幕抛售股票 美國參院情報委主席辭職

▲ 屬共和黨籍的美國參議院情報委員會主席伯爾，涉嫌利用疫情内幕消息抛售股票而面臨調查，其後宣布辭職。

美國的新冠肺炎疫情持續，股市也遭疫情拖累。但屬共和黨籍的美國參議院情報委員會主席伯爾（Richard Burr），被指控涉嫌利用疫情内幕消息抛售股票而面臨調查。伯爾宣布辭任情報委主席一職，強調辭職是為免調查會影響他在情報委的工作。

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美國CNBC報道，伯爾於今年2月13日單日33次沽售股票，價值約63萬至170萬美元（約491萬至1,326萬港元）。伯爾沽貨一周後，美國股市因疫情而暴跌。據悉，伯爾於1月至2月初曾經接收機密情報，包括有關新冠疫情警告。

聯邦調查局（FBI）懷疑伯爾作爲情報委主席，涉嫌利用職務取得的内幕消息來抛售股票，向其進行調查。FBI更向法庭申請手令前往伯爾的寓所，沒收其手機作調查。

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伯爾周四（14日）表示，由於FBI的刑事調查會影響他在情報委員會的工作，他及情報委成員都認爲國家安全至關重要，不應分散注意力，因此他決定請辭。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）亦發聲明證實，伯爾已告知他有關請辭情報委主席的決定。

目前愛達荷州參議員里施（Jim Risch）及佛羅里達州參議員魯比奧（Marco Rubio），屬情報委中資歷僅次伯爾的共和黨人，但兩人分別為參院外交關係委員會及美國國會及行政當局中國委員會的主席，無法兼任情報委主席一職。

因此目前仍未確定伯爾請辭後，會由何人接替其情報委主席的職務。

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伯爾曾否認靠情報内幕，強調自己當時是根據新聞報道消息來決定出售股票。但他並未否認，對新冠疫情的憂慮是其出售股票的主要動機。

美國國會參議院於2012年以96票贊成及3票反對，通過立法禁止國會議員利用官職所得的非公開信息，在股市中私人牟利，並由時任總統奧巴馬（Barack Obama）簽署生效。當時伯爾正是投反對票的其中1名議員。

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責任編輯：鄭錦玲