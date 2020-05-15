奧巴馬中國齊成出氣袋 特朗普促作證「最大政治罪案」

▲ 美國疫情失控 奧巴馬和中國齊成出氣袋 特朗普促奧巴馬作證「美國最大政治罪案」

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情愈鬧愈大，美國確診人數超過141萬，8.6萬人死亡。美國總統特朗普將責任歸究中國，威脅切斷中美一切關係之際，美國前總統奧巴馬也成為特朗普狙擊目標。特朗普近日多次沒有解釋地，突然提到「奧巴馬門」。特朗普又要求，奧巴馬就「美國史上最大政治罪案」作證。

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美國參議院司法委員會主席、共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）早前表示，要調查美國此前調查俄羅斯涉嫌干預2016年美國大選。特朗普周四（14日）在Twitter提出，要奧巴馬就「美國史上最大政治罪案和醜聞」作證：

「如果我是國會議員，第一個就找前總統奧巴馬，就遠遠是美國史上最大政治罪案和醜聞作證。他知道所有事情。做吧格雷厄姆，即管去做。不要再扮好人。不要再只說不做！」

特朗普並無解釋，他所講的政治罪案和醜聞到底所謂何事。

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特朗普較早前更多次在Twitter拋出「Obamagate」（奧巴馬門）一隻字，同樣欠缺前文後理，與前後帖文都無關。

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美國疫情失控，奧巴馬早前公開炮轟特朗普政府應對是一場「絕對混亂的災難」，呼籲各方今年總統大選支持原副總統拜登。

美國前總統尼克遜因為「水門事件」醜聞下台，英語世界此後以「門」（-gate）為詞語後綴來形容醜聞，例如克林頓「拉鏈門」性醜聞、特朗普「通俄門」、「通烏門」等。

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責任編輯：方圓之