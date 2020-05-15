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Facebook推Messenger Rooms　最多50人同時通話

科技 14:38 2020/05/15

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Facebook周四（14日）宣布，正式推出最多可支援50人的視像通話平台Messenger Rooms，而且沒有通話時間限制。

新冠肺炎疫情持續，不少國家仍實施在家隔離政策，打工仔或學生只能靠視像通話與大家保持社交。Facebook周四（14日）宣布，正式推出最多可支援50人的視像通話平台Messenger Rooms，而且沒有通話時間限制。目前北美用戶可以直接在Facebook上啟動Rooms視像，全球其他地區用戶則需使用Messenger啟用。

用家能透過Facebook的動態消息（News Feed）、群組（Groups）以及活動（Events），建立和分享「Rooms」群組對話，而且可以選擇誰可看見以及加入你的「Room」，以及移除或封鎖指定人物進入。而如果在Messenger，直接按「建立話題圈」即可。

【科技抗疫】Facebook推Messenger Rooms　抗衡Zoom等競爭對手

【附教學】Facebook推兒童版Messenger　一文看清如何使用

若對方沒有Facebook帳號，會議主持人則可傳送連結邀請對方加入，並透過手機或電腦的Messenger App加入，參加者在視像中途可自由離開。

Facebook表示，該公司是在私隱和安全為首要考慮的情況下，建立Rooms視像通話，令用家安心地聯絡朋友、家庭和社群。Rooms內不會有廣告，當中的視像通話也不會用來發送廣告，Rooms連結亦不容易被破解，不怕被黑客入侵。

惟Facebook特別提醒用家，透過Facebook或Messenger加入視像時，非Facebook用家也會看到不同用家名稱及公開的Facebook帳戶資料。

責任編輯：姚慧儀

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