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Sony推AR程式　模擬放置電視位置

科技 16:30 2020/05/15

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Sony最近就推出新應用程式，透過AR技術幫助想要購買電視的消費者，模擬電視安裝後的效果，省卻不少煩惱和量度尺寸的時間。

新居入伙，最令人頭痛的莫過於添置家具，需要仔細量度尺寸之餘，又要配合整體環境設計。Sony最近就推出新應用程式，透過AR技術幫助想要購買電視的消費者，模擬電視安裝後的效果，省卻不少煩惱和量度尺寸的時間。

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Sony即將在Android和iOS平台推出最新的Envision TV AR應用程式，讓有興趣的消費者先看看心儀的電視是否適合自己家中的位置，更可選擇不同的尺寸，消費者無需擔心型號過大或過小的問題。

Sony透過擴增實境（AR）技術來預視產品在實際環境中所佔的位置和外觀，消費者可在選擇電視型號和屏幕尺寸後，放置在一個虛擬目標位置，即可查看該產品在牆上或架上的情況，十分實用。

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不過，Envision TV AR應用程式需要用到iOS的ARKit和Android ARCore的支援，所以手機型號必須為iPhone 6s / Android Oreo以上才能使用此項新功能。

責任編輯：施雯雯

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