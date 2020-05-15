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特朗普：美國可以切斷與中國的所有關係

環球政經 09:00 2020/05/15

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美國總統特朗普（Donald Trump）接受霍士財經頻道訪問時說，美國可以做很多事情，包括切斷與中國的所有關係。特朗普指，中美簽署首階段經貿協議後，「墨水還未乾透」便爆發新冠疫情，對中國非常失望，重申與國家主席習近平的關係很好，但現在不想與對方談話，如果切斷與中國的關係，美國將可以節省5000億美元。

相關新聞：【美國總統】不滿華裔女記者提問　特朗普反駁：「去問中國」

特朗普又說，無論病毒是來自實驗室抑或蝙蝠，都是來自中國，中方應該亦可以從源頭上制止，但中國卻令疫情失控。特朗普又被問到，會否考慮採納共和黨參議員的建議，拒絕為人工智能及量子計算等學科的留學生提供簽證。特朗普回應指，美國還可以做很多事情，包括全面切斷中美關係，又指此舉可為美國節省5,000億美元。

相關新聞：環球時報：中國考慮作廢中美貿易協議

美國智庫戰略與國際研究中心的高級顧問甘思德（Scott Kennedy）批評特朗普的言論危險和誇張，指當前危機要靠全球合作，停止交流並非解決危機的有效策略，更警告切斷關係將嚴重損害美國經濟。

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撰文 : 國際組

疫情 簽證 經濟 特朗普 習近平 中美關係 中國 美國 美國共和黨

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