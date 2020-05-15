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【周末好去處】D2 Place設Vive la France 法式市集　多個法國特式小檔兼工作坊

商業 13:04 2020/05/15

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D2 Place於本周末（5月16至17日）有Vive la France 法式市集，現場有多個法國特式小檔，包括精品、甜點、手作精品等，更設免費工作坊。（D2 Place提供圖片）

疫情下不能去旅行，留在香港同樣可以感受到法國氣息。D2 Place於本周末（5月16至17日）有Vive la France 法式市集，由Market Free - M3主辦，現場有多個法國特式小檔，包括精品、甜點、手作精品等，更設免費工作坊。

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精選檔主包括Palette Ngan現場為客人繪畫卡通畫像，亦可訂製屬於自己獨一無二的卡通飾物作紀念；Hoffe Coffee Hong Kong自行研發及台灣設計製造的HOFFE ONE/II 咖啡；Fleurie 29th售賣手製花束等。若想參加Tote Bag任畫任油工作坊，只須讚好Market Free - M3 或 D2 Place Facebook / Instagram，即可於指定時間內免費參加此工作坊，優惠送完即止。

Tote Bag任畫任油工作坊

疫情期間，D2 Place亦有防疫措施，包括入場人士必須戴口罩、入口會設有量體溫及酒精搓手液櫃台，沒有發燒及消毒雙手才可進場、場內設置空氣淨化機，兩側的玻璃窗會打開，讓空氣流通、亦會因應場內人數，作人流管制措施。

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市集詳情 - 《Market Free - M3 | Vive la France 法式市集》
日期：2020年5月16至17日    
時間：下午1時至晚上8時 (星期六至日)
地點：荔枝角D2 PLACE ONE 2樓The Space（荔枝角地鐵站D2出口）

責任編輯：朱悅瀅

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