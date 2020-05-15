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【藍籌業績】瑞聲首季淨利按年減少近88%

金融經濟 12:27 2020/05/15

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【藍籌業績】瑞聲首季淨利按年減少近88%（資料圖片）

瑞聲 （02018） 中午公布首季業績，瑞聲期內淨利5300萬元人民幣，按年減少87.8%，相當於早前公布盈警的中間範圍，淨利率1.5%，按年跌10個百分點，每股基本盈利0.04元人民幣。瑞聲股價績前偷步炒上，半日抽升8.2%，報43.35元，為表現最好藍籌。

期內，毛利8.23億元人民幣，按年跌23.1%，毛利率23.1%，跌7個百分點。

收入35.6億元人民幣，按年減少5.1%。當中，聲學分部銷售額按年跌24.3%至人民幣14.2億元，毛利率比去年同期下跌6.8個百分點至26.0%。至於光學分部銷售額按年增長61.7%至人民幣2.45億元，毛利率持續上升。

瑞聲表示，由於季節性原因及新型冠狀病毒疫情衝擊，集團生產運營計劃和產能利用率受到嚴重影響，外加防疫復工帶來的額外非經常性生產成本和經營性費用，進一步影響了集團第一季度業績表現。

瑞聲早前已發盈警，預告新冠肺炎疫情令生產及需求受挫，首季純利按年大跌85%至90%，跌至4300萬至6300萬元人民幣。

【藍籌盈警】瑞聲發盈警 料首季純利大跌85%至90%

【瑞聲盈警】瑞聲首季純利跌近9成 券商削價 全日跌4.2%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 業績公布 瑞聲科技（02018）

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