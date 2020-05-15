騰訊獲大行齊升目標價

上一篇文章
【交易講場】炒股不炒市持續 反證恒指改革不容緩?（訂戶專享）
騰訊 （00700） 績後獲多家大行調升目標價，摩通將騰訊目標價升至550元，瑞信最新亦睇540元，美銀、大和分別將騰訊目標價升至522元及515元，高盛及瑞銀分別給予520元；中金給予騰訊目標價為412元，為六家大行中唯一一家給予目標價低於500元。
|券商調整評級及目標價一覽
|2020年05月15日（星期五）
|券商
|股份
|評級
|目標價（港元）
|舊
|新
|舊
|新
|大和
|澳 優
（01717）
|買入
|17
|20.3
|大和
|騰訊控股
（00700）
|買入
|430
|515
|中金
|中升控股
（00881）
|跑贏大市
|41.3
|中金
|丘鈦科技
（01478）
|跑贏大市
|13
|中金
|騰訊控股
（00700）
|中性
|412
|中金
|銀河娛樂
（00027）
|跑贏大市
|56.8
|美銀
|騰訊控股
（00700）
|買入
|475
|522
|美銀
|統一企業中國
（00220）
|中性
|9
|9.3
|高盛
|騰訊控股
（00700）
|買入
|494
|520
|瑞信
|騰訊控股
（00700）
|跑贏大市
|500
|540
|瑞信
|德昌電機
（00179）
|中性
|12.7
|13
|瑞銀
|中聯重科
（01157）
|買入
|6.78
|8.11
|瑞銀
|騰訊控股
（00700）
|買入
|480
|520
|瑞銀
|耐 世 特
（01316）
|中性
|買入
|7.1
|5.5
|摩通
|騰訊控股
（00700）
|增持
|530
|550
|免責聲明︰本版內容不構成任何投資建議，本版資料力求準確，但作者對全部或任何部分內容的準確性或完整性不會承擔任何責任。投資者入市買賣前，務請運用個人獨立思考能力，縝密行事。如因此招致任何損失，概與作者無關。
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品