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騰訊獲大行齊升目標價

金融經濟 12:47 2020/05/15

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騰訊 （00700） 績後獲多家大行調升目標價，摩通將騰訊目標價升至550元，瑞信最新亦睇540元，美銀、大和分別將騰訊目標價升至522元及515元，高盛及瑞銀分別給予520元；中金給予騰訊目標價為412元，為六家大行中唯一一家給予目標價低於500元。

券商調整評級及目標價一覽
2020年05月15日（星期五）
券商 股份 評級 目標價（港元）
大和 澳　　優
（01717） 		買入 17 20.3
大和 騰訊控股
（00700） 		買入 430 515
中金 中升控股
（00881） 		跑贏大市 41.3
中金 丘鈦科技
（01478） 		跑贏大市 13
中金 騰訊控股
（00700） 		中性 412
中金 銀河娛樂
（00027） 		跑贏大市 56.8
美銀 騰訊控股
（00700） 		買入 475 522
美銀 統一企業中國
（00220） 		中性 9 9.3
高盛 騰訊控股
（00700） 		買入 494 520
瑞信 騰訊控股
（00700） 		跑贏大市 500 540
瑞信 德昌電機
（00179） 		中性 12.7 13
瑞銀 中聯重科
（01157） 		買入 6.78 8.11
瑞銀 騰訊控股
（00700） 		買入 480 520
瑞銀 耐 世 特
（01316） 		中性 買入 7.1 5.5
摩通 騰訊控股
（00700） 		增持 530 550
免責聲明︰本版內容不構成任何投資建議，本版資料力求準確，但作者對全部或任何部分內容的準確性或完整性不會承擔任何責任。投資者入市買賣前，務請運用個人獨立思考能力，縝密行事。如因此招致任何損失，概與作者無關。

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