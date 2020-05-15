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Twitter網民激辯：亞馬遜貝索斯會否成為全球首個萬億富豪？

科技 13:40 2020/05/15

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周三（13日）貝索斯的財富突然登上Twitter的熱門搜尋，網民紛紛猜測到底這位世界首富，會否晉身成為萬億富豪。

不少返坐辦公室的打工仔，在新冠肺炎疫情沖擊下，亦是換裝做「步兵」，轉行送外賣謀出路。不過，也有人在疫情下身家水漲船高，電商巨擘亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）便是其中一個例子，近日惹來全球網民猜測其身家到底有幾多，甚至推上Twitter熱搜！

【全球大流行】亞馬遜增聘10萬勞工　應付疫情訂單激增

法國禁運非必需品　亞馬遜上訴失敗需關閉倉儲中心

商業咨詢平台Comparisun早前分析了紐約證券交易所估值最高的公司市值，以及《福布斯》前25位富豪的資產。該公司表示，貝索斯過去5年的財富，每年錄得平均34%增長，若按目前速度持續下去，2026年凈資產可能會達到1萬億美元。結果周三（13日）貝索斯的財富便突然登上Twitter的熱門搜尋，網民紛紛猜測到底這位世界首富，會否晉身成為萬億富豪。

防疫措施不足　漠視員工安全捱轟

不過，網民反應大多負面，揶揄貝索斯是「吸血首富」，「貝索斯之所以成為世界上第一位萬億富豪，是因他利用資本主義下的剝削制度，要求人們為他服務」、「如果貝索斯繳付應納的稅金，給予每位員工健全的醫療保健、6星期有薪假期、產假，那我對其萬億富豪身分的厭惡程度或會減少」。

自疫情爆發以來，亞馬遜一直備受批評，被斥沒有確保員工獲得足夠的防護措施和用具，更有外媒踢爆，50多個位於美國的倉庫，均出現新冠肺炎感染病例，工會組織和官員相繼呼籲亞馬遜關閉倉庫。

責任編輯：姚慧儀

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