【國泰危機】國泰4月日均載少於500人　國泰、港龍今年已蝕45億元

▲ 國泰表示，首4個月兩家全服務航空－國泰航空、國泰港龍航空已虧損45億元。

新冠病毒疫情在全球未見明顯曙光，國泰航空 （00293） 公布4月客貨運數據，客運量按年跌99.6%，全月只有1.37萬人次，即每日載客量不足500人。國泰續指，5月未見任何起色，每日客量僅500人。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，未計廉航香港快運（HK Express），集團旗下兩家全服務航空公司 （國泰航空及國泰港龍），今年首4個月已錄得未經審核的虧損45億港元，直言「公司的財政前景至少在未來數月仍然非常暗淡。」

據國泰3月公布，今年初集團可用現金為200億港元，換言之首4個月，單計兩家航空公司，虧損額已相當於現金水平的近4分之1。

近期，國泰內外都盛傳重組、減薪和裁員消息，但人事董事歐永棠今日已向同事稱，除了4月客貨運數據外，不會有其他公告。

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年初200億現金 首4個月已虧4分之1

國泰表示，上月客運運力大減97.3%後，乘客運載率仍要下跌62.3個百分點至21.7%。累計今年首4個月，國泰載乘人次跌64.4%，運力下跌49.9%。

貨運方面，雖然運載率提高7.6百分點至70.1%，但全月貨運運力跌44%，全月貨運量仍跌48.3%。國泰稱，因應客運運力大減，機腹運力受挫，但集團正提升貨運運力，4月已營運超過500對只載貨的客機航班，較3月增逾倍，4月底已開始用波音777客機的客艙載運貨物，應付市場需求。

不期望旅遊需求頗長時間內有實質回復

林紹波稱，業界組織及行業分析師普遍認為，全球航空業的復甦期將會非常漫長，為國際旅遊的需求要待數年才能恢復至疫症前的水平。

他續指，國泰以香港為家，並沒有境內航線網絡可以受惠，即使期望6月客運運力由3%提高至5%，但仍要視乎政府放寬防疫措施力度。

他坦言：

不期望旅遊需求在頗長時間內會有任何實質的 回復

林紹波重申，國泰會盡一切努力適應新形勢及保障公司的未來。

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記者：麥德銘