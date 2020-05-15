  • 29°C
香港時間 : 2020515日 (五) 13:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【交易講場】炒股不炒市持續 反證恒指改革不容緩?（訂戶專享）

金融經濟 12:51 2020/05/15

分享：

港股經3月初、4月初低位急彈後，過去近1個月，恒指一直受制相對窄狹波幅上落，未見新方向。但期間以新經濟、科技及生物科技股為主的大中型港股動力充沛，不少連日創52周新高，投資者都以「炒股不炒市」形容。

炒股不炒市現象持續，除反映市場的投資主題偏好外，在一定程度上，亦突顯恒指的結構性限制，只能反映港股市場的市值分佈，未能配合環球市場向新經濟股傾斜的趨勢。

本周三以來，港股連續3日反覆偏軟，恒指今半日微升約0.4%，周四及周三分別跌1.4%及0.3%。恒指表現乏善足陳，但大市卻是亮點處處。

中大型股連日破頂 新經濟股主導

筆者統計市值100億元以上的中大型股表現，發現過去3個交易日，分別有多達12隻、14隻及22隻股價創52周新高， 其中只有騰訊 （00700） 1隻為藍籌。

這些動力充沛的中大型港股，雖遍及物業管理、醫療等大同投資主題，但當中較矚目的是新經濟、科技股及生物科技股大量上榜，當中科網龍頭騰訊、美團 （03690） 及軟件股金蝶國際 （00268） 連續2日創52周高；啟明醫療 （02500） 、信達生物 （01801） 、康希諾生物 （06185） 3家生科股，以及芯片股中芯國際 （00981） 更連續3日破頂。

相關文章：恒指變身本地股靠邊站 不忘初心費思量（訂戶專享）

藍籌新經股僅騰訊 恒指改革成契機

不同投資主題股份炒作或受市場短期氣氛影響，但新經濟股成為近年投資市場主調已是不爭的事實。惟中資新經濟股龍頭ATMX（每家公司各取英文首字母縮寫，分別代表阿里巴巴 （09988） 、騰訊、美團及小米 （01810） ）， 只有騰訊為恒指成份股。阿里、美團、小米雖來港上市不足兩年，但因市值龐大均大致符合恒指快速納入的規定，尚未染藍的最大障礙是「同股不同權」的股權架構，以及阿里同為第2上市股份。

在阿里去年11月強勢來港上市後，迅即以逾4萬億元總市值（連美國上市存託股票）超越騰訊，成為港股市值最大股王。恒指才趕緊於今年1月中進行市場諮詢，並將於下周一（18日）收市後公布結果。

市場預期，同股不同股及第2上市股份獲開綠燈晉身藍籌的呼聲極高，阿里、美團及小米最快今年8月恒指季檢時有望染藍，為恒指及整體港股帶來一番新氣象。

撰文：杜擎師

相關文章：恒指50年升逾160倍 維持高回報挑戰大

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」：https://bit.ly/2wGePSQ

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品: http://https://bit.ly/3e81nrK

 

欄名 : 交易講場

最新專欄文章 更多

【中美金融戰】中美金融戰拉戰幔 A股加碼入摩恐受阻（訂戶專享）
2020/05/14
【中美金融戰】中美金融戰拉戰幔 A股加碼入摩恐受阻（訂戶專享）
華爾街大佬另起爐灶 美國交易所陷戰國時代（訂戶專享）
2020/05/13
華爾街大佬另起爐灶 美國交易所陷戰國時代（訂戶專享）
【新股IPO】生科股IPO熱潮浪接浪 拆解必炒之謎（訂戶專享）
2020/05/12
【新股IPO】生科股IPO熱潮浪接浪 拆解必炒之謎（訂戶專享）
無限QE 抗通脹成投資新主題有理?（訂戶專享）
2020/05/11
無限QE 抗通脹成投資新主題有理?（訂戶專享）
【美息動向】負利率殺埋身 散戶保本增值難上難（訂戶專享）
2020/05/08
【美息動向】負利率殺埋身 散戶保本增值難上難（訂戶專享）
騰訊控股（00700） 恒生指數 同股不同權 新經濟 香港股票 生物科技 阿里巴巴－SW（09988） 炒股不炒市

上一篇文章

【阿里巴巴股價】阿里巴巴XG實驗室夥中移動落地首個創新型5G專網

下一篇文章

騰訊獲大行齊升目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【新股IPO】開拓藥業第三日孖展錄355億超購190倍　投資界料：最少認購50手才穩獲一手（第三版）
【新股IPO】開拓藥業第三日孖展錄355億超購190倍　投資界料：最少認購50手才穩獲一手（第三版）
【新股IPO】沛嘉醫療超購1183倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【新股IPO】沛嘉醫療超購1183倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【恒指夜期】道指倒升377點　恒指夜期收市漲37點（不斷更新）
【恒指夜期】道指倒升377點　恒指夜期收市漲37點（不斷更新）
【Chanel加價】Chanel逆市加價　經典手袋歐洲區加25%
【Chanel加價】Chanel逆市加價　經典手袋歐洲區加25%
【口罩供應】港產口罩ECHO Mask周五（15日）早上10時起預售　50片售100元（附連結）
【口罩供應】港產口罩ECHO Mask周五（15日）早上10時起預售　50片售100元（附連結）