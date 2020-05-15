【交易講場】炒股不炒市持續 反證恒指改革不容緩?（訂戶專享）

港股經3月初、4月初低位急彈後，過去近1個月，恒指一直受制相對窄狹波幅上落，未見新方向。但期間以新經濟、科技及生物科技股為主的大中型港股動力充沛，不少連日創52周新高，投資者都以「炒股不炒市」形容。

炒股不炒市現象持續，除反映市場的投資主題偏好外，在一定程度上，亦突顯恒指的結構性限制，只能反映港股市場的市值分佈，未能配合環球市場向新經濟股傾斜的趨勢。

本周三以來，港股連續3日反覆偏軟，恒指今半日微升約0.4%，周四及周三分別跌1.4%及0.3%。恒指表現乏善足陳，但大市卻是亮點處處。

中大型股連日破頂 新經濟股主導

筆者統計市值100億元以上的中大型股表現，發現過去3個交易日，分別有多達12隻、14隻及22隻股價創52周新高， 其中只有騰訊 （00700） 1隻為藍籌。

這些動力充沛的中大型港股，雖遍及物業管理、醫療等大同投資主題，但當中較矚目的是新經濟、科技股及生物科技股大量上榜，當中科網龍頭騰訊、美團 （03690） 及軟件股金蝶國際 （00268） 連續2日創52周高；啟明醫療 （02500） 、信達生物 （01801） 、康希諾生物 （06185） 3家生科股，以及芯片股中芯國際 （00981） 更連續3日破頂。

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藍籌新經股僅騰訊 恒指改革成契機

不同投資主題股份炒作或受市場短期氣氛影響，但新經濟股成為近年投資市場主調已是不爭的事實。惟中資新經濟股龍頭ATMX（每家公司各取英文首字母縮寫，分別代表阿里巴巴 （09988） 、騰訊、美團及小米 （01810） ）， 只有騰訊為恒指成份股。阿里、美團、小米雖來港上市不足兩年，但因市值龐大均大致符合恒指快速納入的規定，尚未染藍的最大障礙是「同股不同權」的股權架構，以及阿里同為第2上市股份。

在阿里去年11月強勢來港上市後，迅即以逾4萬億元總市值（連美國上市存託股票）超越騰訊，成為港股市值最大股王。恒指才趕緊於今年1月中進行市場諮詢，並將於下周一（18日）收市後公布結果。

市場預期，同股不同股及第2上市股份獲開綠燈晉身藍籌的呼聲極高，阿里、美團及小米最快今年8月恒指季檢時有望染藍，為恒指及整體港股帶來一番新氣象。

撰文：杜擎師

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