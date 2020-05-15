bossini大折讓7成易手 折解為何股價反倍升

本地服裝品牌堡獅龍bossini （00592） 控股權易手，作價竟折讓7成，情況罕見。不過，交易涉及家族資產安排，而市場亦當好消息炒作，消息公布後bossini股價曾勁升近倍。

今早，bossini及非凡中國 （08032） 聯合公布，由非凡中國牽頭的財團，向bossini大股東羅家聖收購其手上逾10.93億股堡獅龍bossini股份，相當於已發行股本66.6%，作價4662萬元，每股代價0.043元，較堡獅龍bossini上日收市價折讓近71%。

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新買家之一 是羅氏家族成員

大股東以折讓7成低價賣盤，一般被視為股價重大淡利的消息。不過，bossini今日股價不跌反勁升，一度飆升99%，高見0.295元，其後升幅收窄，仍升約7成。要了解bossini今次易手的來龍去脈，則要先了解bossini與羅氏家族的關係。

於1993年上市的bossini由「針織大王」羅定邦創辦，羅定邦亦是本港成衣王國羅氏集團的創辦人。bossini現時的大股東羅家聖是羅定邦五子。

新買家亦不只非凡中國一個，入主的財團由非凡中國持有80%股權，持另外20%股權的股東羅正杰，正是羅氏家族的第三代，亦是羅家聖的侄子。

羅正杰現為羅氏集團的行政總裁，而其父親羅蜀凱是羅定邦二子，現為羅氏集團主席。今次bossini的股權易手，即是由羅氏家族的羅家聖，轉手予家族成員組成的財團，涉及家族資產安排。

今次交易，相信與bossini近年業績一蹶不振有關，集團已連續兩個年財見紅，而截至去年12月底的中期業績，虧損擴大至逾9,000萬元，收入按年跌2成至7億元。於今年3月集團宣布，終止台灣業務營運，悉數關閉當地51間店鋪。

bossini連蝕幾年 憧憬日與李寧合作

今日bossini股價勁升，相信是憧憬bossini控股權交到羅氏集團話事的家族年輕一代成員手上，bossini或有更佳的發展。

另外，非凡中國現由體操王子李寧及家族成員控制，而非凡中國正是內地體育用品股李寧 （02331） 的控股股東。非凡中國入股bossini亦令市場憧憬bossini或與李寧合作。李寧近年股價強勁，去年全年股價勁升1.8倍。

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責任編輯：錢家鋒

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