▲ 【糧食危機】9萬豬隻無辜毀滅 美國疫情農民有肉賣不出

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行掀糧食危機。美國疫情確診人數升至逾141萬，近8.6萬人死亡。美國各地多所肉類加工廠都爆發集體感染，被迫關閉，而且疫情更阻礙肉類交通運輸下，美國農民有肉賣不出，被迫使用毒氣銷毀豬隻，甚至開槍射殺牲口。美國農民已銷毀9萬隻豬，大量食物浪費。

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糧食危機不一定代表糧食本身短缺，供應鏈斷裂已能嚴重衝擊現代社會糧食供應。

《紐約時報》報道，美國艾奧瓦、明尼蘇達等中西部州份農民，近日牲口都無法售予肉類加工廠，沒有辦法之下唯有毒氣、子彈銷毀可食用動物，至今已殺死9萬隻豬。

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巴西肉類巨企JBS已將美國明尼蘇達州一肉類加工廠，改為銷毀牲口工場。明尼蘇達州政府亦撥出了100英畝土地，用作豬隻埋葬場，埋葬成本由政府負擔。

肉類產業往往需要跟從緊迫時間周期。美國豬隻一般會在6個月內長至超過300磅（約136公斤）左右，然後就需要賣到肉類加工廠。假如豬隻再重，工廠工人將豬隻屠宰後掛起就會有危險，因此豬隻不是愈大愈好。

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疫情因此令美國農民損失慘重。農民養大一隻豬，一般需要130美元（約1,014港元），如今不旦要銷毀豬隻，更需自費把屍體運到埋葬場。有農戶慘言，一天損失高達39萬美元（約304萬港元）。

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責任編輯：方圓之