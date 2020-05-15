【教育股】內地6省明確學生住宿費退費政策　教育股表現分化

▲ 6個省份出台政策針對學生住宿費退費。

港股頹勢下，教育板塊表現分化，部分教育股仍相對「硬淨」，提供K12課外輔導的天立教育 （01773） 再坡頂，股價高見4.67元，現仍升1.33%，報4.57元。職業教育的中國新東方教育已三連升，今日高見15.8元，一度抽升15%，之後回吐大部分升幅，現漲4%。

宇華教育 （06169） 現升3%，新高教 （02001） 升4.63%，中教控股 （00839） 升1%。

華立大學 （01756） 微跌0.32%，思考樂 （01769） 微跌0.57%，希望教育 （01765） 跌0.88%，睿見教育 （06068） 跌1.64%，楓葉教育 （01317） 跌1.87%。

內地多地明確開學復課時間，官方給出的復課時間表顯示，大部分畢業年級優先在4至5月復課，非畢業年級則延後至5月中下旬或6月後開學復課。

惟學生及家長質疑6月開學會否推遲暑假，因疫情不在校的日子如何計算住宿費等項目收費？

北京昨日宣布開學時間，學校普遍6月開學。當中高校畢業年級6月6日開始錯峰返校，非畢業年級則6月1日開始分批錯峰返校。值得注意的是，北京決定中小學暑假放假時間不會推遲，意味內地中小學生仍如以往7月中就開始放暑假。

除北京之外，廣東近日亦發布通知，明確學費（保教費）、住宿費均不得跨學年或學期預收，已收取的住宿費，學校在本學期結束前合理退減。

廣東省政府亦給出具體辦法：

住宿費：每學年按10個月300天；每學期按5個月150天計算。

學校根據返學日至本學期結束日按自然日計收住宿費，多出部分給予清退。

另有5省份紛紛跟隨，包括四川、河北、陝西、浙江、寧夏也於昨日出台政策明確學生住宿費收取問題。

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