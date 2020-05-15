【美國疫情】吹哨者：1月已警告疫情嚴重 但不獲理會

▲ 負責監督疫苗生產的聯邦政府前官員布萊特稱，他最早於1月警告過美國衛生及公共服務部（HHS），疫情將十分嚴重，但不獲理會。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未退，負責監督疫苗生產的聯邦政府前官員布萊特（Rick Bright）周四（14日）出席美國國會聽證時透露，他最早於1月時，曾向美國衛生及公共服務部（HHS）警告，疫情將十分嚴重，但不獲理會。

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布萊特為美國生物醫學高級研究和發展局（BARDA）前總監，疑因多次質疑總統特朗普力薦的神藥，在4月遭調職。

布萊特周四（14日）出席美國國會聽證時表示，他早於今年1月收到美國最大口罩生產商Prestige Ameritech總裁的電郵，警告已陷入嚴重短缺。他引述電郵內容指，

「我們很糟糕，全個世界都很糟糕，我們需要有所行動。 」（‘we are in deep shit. The world is. We need to act’）

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於是他隨即向美國衛生及公共服務部（HHS）警告疫情的嚴重性，可惜不獲理會，甚至感受到HHS的敵意。

截至香港時間5月15日上午11時，美國累計確診人數1,417,777人，累計死亡病例302,452人。

記者：葉芷樺

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