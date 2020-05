【美國疫情】吹哨者：1月已警告疫情嚴重 但不獲理會

美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情未退,負責監督疫苗生產的聯邦政府前官員布萊特(Rick Bright)周四(14日)出席美國國會聽證時透露,他最早於1月時,曾向美國衛生及公共服務部(HHS)警告,疫情將十分嚴重,但不獲理會。

布萊特為美國生物醫學高級研究和發展局(BARDA)前總監,疑因多次質疑總統特朗普力薦的神藥,在4月遭調職。

布萊特周四(14日)出席美國國會聽證時表示,他早於今年1月收到美國最大口罩生產商Prestige Ameritech總裁的電郵,警告已陷入嚴重短缺。他引述電郵內容指,

「我們很糟糕,全個世界都很糟糕,我們需要有所行動。 」(‘we are in deep shit. The world is. We need to act’)