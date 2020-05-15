  • 30°C
香港時間 : 2020515日 (五) 12:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Epic game《GTA V》限時免費　疑流量過多網頁癱瘓逾8小時

科技 11:30 2020/05/15

分享：

《GTA V》電腦版昨晚推出限時免費，由於下載遊戲的玩家人數眾多，Epic Games Store網頁伺服器不勝負荷，網頁癱瘓超過8小時。

Epic Games日前透過Twitter宣布，由遊戲開發公司Rockstar North製作的熱門遊戲《Grand Theft Auto V》（GTA V）電腦版於昨晚（14日）11時起，推出限時免費。由於下載遊戲的玩家人數眾多，Epic Games Store網頁伺服器不勝負荷，網頁癱瘓超過8小時，以致玩家無法登入下載。

Epic承諾《要塞英雄》將率先登陸PS5和Xbox Series X

【居家抗疫】疫情帶動內地首季遊戲產業收入增7成

Epic在官方Twitter確認，《GTA V》限時免費活動展開後5分鐘，網站流量倍增，伺服器不勝負荷導致速度緩慢。直至凌晨12時58分，官方再發帖文表示問題持續，正進行搶修工作。

歷時近八個小時後，Epic Games Store終於重新運作。想要體驗的玩家，可以即時註冊Epic Games Store帳戶並前往商店，隨時免費下載《GTA 5》。遊戲下載將開放至5月21日為止，下載後更可永久保留。

《要塞英雄》夥TikTok辦比賽　勝出者可將舞姿加入遊戲

《GTA 5》自2013年推出至今，一直備受好評，每月銷售量都維持驚人數字。適逢Epic Games近日公布其自家最新推出的「虛幻引擎5」（Unreal Engine 5），強調可支援索尼最新的遊戲主機PlayStation 5，Epic Games Store也就順勢將《GTA5》電腦版作免費推廣，吸納更多PC玩家。

責任編輯：施雯雯

相關文章

Epic承諾《要塞英雄》將率先登陸PS5和Xbox Series X
2020/05/14
Epic承諾《要塞英雄》將率先登陸PS5和Xbox Series X
【居家抗疫】疫情帶動內地首季遊戲產業收入增7成
2020/05/12
【居家抗疫】疫情帶動內地首季遊戲產業收入增7成
邊玩動物森友會邊健身！網民編程改用健身環操作
2020/05/09
邊玩動物森友會邊健身！網民編程改用健身環操作
《要塞英雄》夥TikTok辦比賽　勝出者可將舞姿加入遊戲
2020/01/22
《要塞英雄》夥TikTok辦比賽　勝出者可將舞姿加入遊戲
暴雪事件掀起業界抵制　《魔獸世界》設計師宣言刪遊戲
2019/10/09
暴雪事件掀起業界抵制　《魔獸世界》設計師宣言刪遊戲
疫情 PlayStation XBOX Twitter 抖音 遊戲

下一篇文章

TikTok捱告！私隱保護組織提訴　批評未能有效保障兒童
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

小米推出多款電腦屏幕　預計將於6月上市
小米推出多款電腦屏幕　預計將於6月上市
Facebook人工智能負責人炮轟馬斯克：不諳AI亂講一通
Facebook人工智能負責人炮轟馬斯克：不諳AI亂講一通
USB 4.0將於明年起採用　可直接取代Displayport、HDMI線？
USB 4.0將於明年起採用　可直接取代Displayport、HDMI線？
小米Note 10 Lite、Redmi Note 9 Pro　下周二登香港市場
小米Note 10 Lite、Redmi Note 9 Pro　下周二登香港市場
【免費口罩】雷蛇設置20部口罩販賣機　獅城免費派發500萬個口罩
【免費口罩】雷蛇設置20部口罩販賣機　獅城免費派發500萬個口罩
【科技抗疫】美國FDA批新冠病毒檢測工具　15分鐘有結果
【科技抗疫】美國FDA批新冠病毒檢測工具　15分鐘有結果