Epic game《GTA V》限時免費　疑流量過多網頁癱瘓逾8小時

▲ 《GTA V》電腦版昨晚推出限時免費，由於下載遊戲的玩家人數眾多，Epic Games Store網頁伺服器不勝負荷，網頁癱瘓超過8小時。

Epic Games日前透過Twitter宣布，由遊戲開發公司Rockstar North製作的熱門遊戲《Grand Theft Auto V》（GTA V）電腦版於昨晚（14日）11時起，推出限時免費。由於下載遊戲的玩家人數眾多，Epic Games Store網頁伺服器不勝負荷，網頁癱瘓超過8小時，以致玩家無法登入下載。

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Epic在官方Twitter確認，《GTA V》限時免費活動展開後5分鐘，網站流量倍增，伺服器不勝負荷導致速度緩慢。直至凌晨12時58分，官方再發帖文表示問題持續，正進行搶修工作。

歷時近八個小時後，Epic Games Store終於重新運作。想要體驗的玩家，可以即時註冊Epic Games Store帳戶並前往商店，隨時免費下載《GTA 5》。遊戲下載將開放至5月21日為止，下載後更可永久保留。

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《GTA 5》自2013年推出至今，一直備受好評，每月銷售量都維持驚人數字。適逢Epic Games近日公布其自家最新推出的「虛幻引擎5」（Unreal Engine 5），強調可支援索尼最新的遊戲主機PlayStation 5，Epic Games Store也就順勢將《GTA5》電腦版作免費推廣，吸納更多PC玩家。

責任編輯：施雯雯