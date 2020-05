特朗普：不想與習對話 切斷中美關係可慳5000億美元

美國的新冠肺炎確診人數超過141萬,增至8.5萬人死亡。中美兩國近期因爭論疫情源頭而關係更趨緊張,美國總統特朗普接受美媒訪問時,表示對中國未能遏制疫情而感失望,指現時不想與中國國家主席習近平談話,更揚言指切斷中美兩國關係,可為美國節省5,000億美元(約3.9萬億港元)。

路透社報道,美國總統特朗普(Donald Trump)於周四(14日)接受霍士電視台訪問,中美兩國今年初簽訂首階段貿易協議後,形容協議的墨水也未乾透(ink was barely dry),疫情就已侵襲到來,批評中國不應讓這事發生。

特朗普雖多次強調他本身與中國國家主席習近平關係良好,但仍不滿地指:

但我現在不想和他說話。

(But I just – right now I don’t want to speak to him.)

特朗普更表示,美國可以做很多事情,包括切斷中美關係,又指此舉可為美國節省5,000億美元(約為美國每年進口中國商品的總值)。

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進隨即嘲笑特朗普的言論,指特朗普曾建議為新冠肺炎患者注射消毒液,因此當特朗普稱可以切斷與中國的關係時,大家都不會感到驚訝。

▲ 美國總統特朗普=指現時不想與中國國家主席習近平談話,更指切斷中美關係可為美國節省5,000億美元。

