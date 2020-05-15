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特朗普：不想與習對話 切斷中美關係可慳5000億美元

環球社會熱點 11:05 2020/05/15

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美國的新冠肺炎確診人數超過141萬，增至8.5萬人死亡。中美兩國近期因爭論疫情源頭而關係更趨緊張，美國總統特朗普接受美媒訪問時，表示對中國未能遏制疫情而感失望，指現時不想與中國國家主席習近平談話，更揚言指切斷中美兩國關係，可為美國節省5,000億美元（約3.9萬億港元）。

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路透社報道，美國總統特朗普(Donald Trump)於周四（14日）接受霍士電視台訪問，中美兩國今年初簽訂首階段貿易協議後，形容協議的墨水也未乾透(ink was barely dry)，疫情就已侵襲到來，批評中國不應讓這事發生。

特朗普雖多次強調他本身與中國國家主席習近平關係良好，但仍不滿地指：

但我現在不想和他說話。

（But I just – right now I don’t want to speak to him.）

特朗普更表示，美國可以做很多事情，包括切斷中美關係，又指此舉可為美國節省5,000億美元（約為美國每年進口中國商品的總值）。

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進隨即嘲笑特朗普的言論，指特朗普曾建議為新冠肺炎患者注射消毒液，因此當特朗普稱可以切斷與中國的關係時，大家都不會感到驚訝。

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美國總統特朗普=指現時不想與中國國家主席習近平談話，更指切斷中美關係可為美國節省5,000億美元。

責任編輯：何穎兒

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