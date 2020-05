特朗普稱不想與習對話 環時：記住打清潔劑針

▲ 【新冠肺炎美國疫情】特朗普稱不想與習近平對話 環環時報總編:記住注射清潔劑

美國的新冠肺炎確診人數超過141萬,增至8.5萬人死亡。中美兩國近期因爭論疫情源頭而關係更趨緊張,美國總統特朗普接受美媒訪問時,表示對中國未能遏制疫情而感失望,指現時不想與中國國家主席習近平談話,更揚言指切斷中美兩國關係,可為美國節省5,000億美元(約3.9萬億港元)。

路透社報道,美國總統特朗普(Donald Trump)於周四(14日)接受霍士電視台訪問,指中美兩國今年初簽訂首階段貿易協議後,形容協議的墨水也未乾透(ink was barely dry),疫情就已出現,批評中國不應讓這事發生。

特朗普雖多次強調他本身與中國國家主席習近平關係良好,但仍不滿地指:

但我現在不想和他說話。

(But I just – right now I don’t want to speak to him.)

特朗普又被問到,會否考慮採納共和黨參議員的建議,包括拒絕為申讀人工智能及量子計算等學科的留學生提供簽證。特朗普回應指,美國還可以做很多事情,包括全面切斷中美關係(cut off the whole relationship),又指此舉可為美國節省5,000億美元(約為美國每年進口中國商品的總值)。

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進隨即嘲笑特朗普的言論,指特朗普曾建議為新冠肺炎患者注射消毒液,因此當特朗普稱可以切斷與中國的關係時,大家都不會感到驚訝。

美國智庫戰略與國際研究中心的高級顧問甘思德(Scott Kennedy)批評特朗普的言論危險和誇張,指當前危機要靠全球合作,停止交流並非解決危機的有效策略,更警告切斷關係將嚴重損害美國經濟。

自新冠疫情於美國大規模爆發以來,特朗普憂慮疫情會影響其今年11月總統大選的選情。特朗普一改初期讚揚中方抗疫成功的態度,批評中國未能就疫情的嚴重性作出預警。但中國多次堅稱未有瞞報疫情,中美雙方關係急劇惡化。

