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特朗普稱不想與習對話 環時：記住打清潔劑針

環球社會熱點 12:50 2020/05/15

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【新冠肺炎美國疫情】特朗普稱不想與習近平對話 環環時報總編：記住注射清潔劑

美國的新冠肺炎確診人數超過141萬，增至8.5萬人死亡。中美兩國近期因爭論疫情源頭而關係更趨緊張，美國總統特朗普接受美媒訪問時，表示對中國未能遏制疫情而感失望，指現時不想與中國國家主席習近平談話，更揚言指切斷中美兩國關係，可為美國節省5,000億美元（約3.9萬億港元）。

「美國先獲疫苗」惹公憤 法國馬克龍出手藥廠改口

【美國疫情】第2輪派錢成事在望 據報白宮很大機會支持

路透社報道，美國總統特朗普(Donald Trump)於周四（14日）接受霍士電視台訪問，指中美兩國今年初簽訂首階段貿易協議後，形容協議的墨水也未乾透(ink was barely dry)，疫情就已出現，批評中國不應讓這事發生。

特朗普雖多次強調他本身與中國國家主席習近平關係良好，但仍不滿地指：

但我現在不想和他說話。

（But I just – right now I don’t want to speak to him.）

7成美國人把疫情歸咎中國 稱中方應受罰

美國14州檢察長聯署 促特朗普就疫情損失問責中國

特朗普又被問到，會否考慮採納共和黨參議員的建議，包括拒絕為申讀人工智能及量子計算等學科的留學生提供簽證。特朗普回應指，美國還可以做很多事情，包括全面切斷中美關係（cut off the whole relationship），又指此舉可為美國節省5,000億美元（約為美國每年進口中國商品的總值）。

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進隨即嘲笑特朗普的言論，指特朗普曾建議為新冠肺炎患者注射消毒液，因此當特朗普稱可以切斷與中國的關係時，大家都不會感到驚訝。

美國智庫戰略與國際研究中心的高級顧問甘思德（Scott Kennedy）批評特朗普的言論危險和誇張，指當前危機要靠全球合作，停止交流並非解決危機的有效策略，更警告切斷關係將嚴重損害美國經濟。

【美國疫情】福西：過早解封疫情反彈 特朗普不接受

美媒揭CIA報告：中國阻世衛頒大流行 以囤醫療物資

自新冠疫情於美國大規模爆發以來，特朗普憂慮疫情會影響其今年11月總統大選的選情。特朗普一改初期讚揚中方抗疫成功的態度，批評中國未能就疫情的嚴重性作出預警。但中國多次堅稱未有瞞報疫情，中美雙方關係急劇惡化。

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責任編輯：何穎兒

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