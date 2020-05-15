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兩款新iPad最快下半年上市　續以低價吸客

科技 12:40 2020/05/15

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天風證券分析師郭明錤發表最新報告稱，蘋果正開發兩款全新iPad，料於今年下半年或明年上半年推出。

蘋果早前推出新一代iPhone SE，入門級價位頗受歡迎，成功吸引不少Android用家「轉會」。有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤發表最新報告稱，蘋果正開發兩款全新iPad，將於今年下半年或明年上半年推出，而且像iPhone SE一樣，價格繼續走親民路線。

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郭明錤指出，兩款新機分別為10.8吋iPad，以及8.5或9吋iPad mini，強調「售價可承受和採用高速處理器」。他又預測，蘋果最快會在2022年推出自家研發的AR 眼鏡，業成集團（GIS-KY）在供應鏈中具備最佳貼合技術，將可能成為主要鏡片貼合供應商。

早前亦有消息傳出，蘋果將於明年發布有史以來性能最強的新iPad，以支援5G網絡，搭載Mini LED屏幕，採用5nm制程的A14X處理器。mini LED是一種新背光顯示技術，通過尺寸更小、更密集、更精細化的LED背光控制，彌補LCD在對比度、灰階、亮度上與OLED之間的差異，相信將來會主力用於iPad、Mac產品線，而iPhone則會升級到更高級的microLED面板。

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責任編輯：姚慧儀

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