TikTok捱告！私隱保護組織提訴　批評未能有效保障兒童

▲ 一個由20個團體組成的私隱保護組織，包括 「數字民主中心」（Center for Digital Democracy）和 「無商業化童年運動」（Campaign for a Commercial-Free Childhood）等發現，TikTok新用家註冊的把關仍未做好。

TikTok（抖音）再捲入爭議！私隱保護組織已經向美國聯邦貿易委員會（FTC）提訴，稱TikTok違反該平台保護兒童的協議，要求FTC調查並罰款TikTok。該委員會表示收到投訴，但未作任何回應。

TikTok於去年2月，曾向FTC支付570萬美元（約4420萬港元）的罰款，原因是TikTok早期版本一款名為Musical.ly的應用，違反了《兒童網絡私隱保護法》（COPPA），允許13歲以下的用家未經父母同意註冊，以及遭受非法收集兒童信訊的指控。

一個由20個團體組成的私隱保護組織，包括 「數字民主中心」（Center for Digital Democracy）和 「無商業化童年運動」（Campaign for a Commercial-Free Childhood）等發現，TikTok新用家註冊的把關仍未做好。

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根據投訴信，組織稱：「TikTok在收集、使用或披露兒童的個人信訊前，沒有按照COPPA規定，獲得父母可核實的同意。」即使是專門為13歲以下兒童設計的服務、限制用家發佈內容的TikTok for Younger Users，亦 「鼓勵兒童謊報年齡」。訴訟又指，註冊過「Younger」的孩童可輕易取消該賬戶，然後在同一設備上重新註冊一個標準的TikTok賬戶，做法僅是更改出生日期即可。

TikTok發言人表示，平台非常重視私隱，將致力確保TikTok繼續為用家提供一個安全和有樂趣的社區。

除TikTok外，今年9月Google與旗下的YouTube亦因涉及在未經家長同意下，非法收集兒童數據，而遭FTC分別處以支付1.36億美元與3,400萬美元的罰款，創下《兒童網絡私隱保護法》（COPPA）自1998年頒布以來的最高罰款紀錄。

責任編輯：姚慧儀