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最強蘋果分析師郭明錤︰Apple眼鏡最快2022年面世

金融經濟 10:44 2020/05/15

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郭明錤預計，Apple眼鏡最快2022年發布。

「最強蘋果分析師」天風證券分析師郭明錤發在最新報告中指出，預測蘋果（美︰AAPL）今年下半年及2021年上半年，分別發表新款10.8吋iPad與8.5至9吋的iPad mini；並最快在2022年發布Apple眼鏡。

郭明錤稱，新款iPad將仿效iPhone SE產品策略，賣點在於低價與配備運算能力強的處理器。他又預計，業成集團（台︰6456）將會成為主要觸控面板供應商，因具備成本優勢，故為Apple最大中尺寸觸控供貨商。

低價iPad機型佔整體iPad出貨量約60至70%，故預期2款新低價iPad機型可望顯著貢獻業成的營收。

Apple眼鏡最快2022年發布

另外，他預測Apple最快將在2022年發布Apple眼鏡，業成集團亦將為獨家或主要鏡片貼合供貨商。因Apple眼鏡的鏡片將需要多層貼合以提供創新MR/AR使用者體驗，故貼合成本昂貴。

他亦指出，因業成集團在Apple供應鏈中具備最佳貼合技術，故料將成為Apple眼鏡的鏡片貼合關鍵供貨商﹐並可望顯著受益於高單價多層貼合鏡片。

去年《彭博》有報道稱，蘋果聘請了圖像和遊戲開發專家，計劃推出AR眼鏡。

相關文章︰最強蘋果分析師郭明錤︰市場對第二代AirPods出貨量過度樂觀

手機設備股齊跌　舜宇光學現挫3.7%　郭明錤料iPhone今季出貨按年跌最少2成

編輯︰侯景成

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple iPhone iPad 處理器

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