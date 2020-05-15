【bossini易手】羅正杰夥李寧入主祖業　羅定邦後人、D2 Place 搞手

▲ 羅定邦後人羅正杰夥李寧入主bossini，他近年在地產項目同樣活躍，包括牽頭發展活化D2 Place 。(iMoney圖片)

堡獅龍bossini （00592） 股權易手，由李寧家族持有的非凡中國 （08032） 聯同bossini 創辦人羅定邦後人羅家杰，以作價4662萬元，向堡獅龍大股東、羅家杰五叔羅家聖收購66.6%已發行股本。羅家杰為羅定邦孫兒，其父為羅定邦二子羅蜀凱，掌管家族旗艦羅氏集團，雖然羅氏家族多在紡織製衣及時裝零售發展，但羅家杰近年較為認識的為旗下的地產項目，包括活化荔枝角工廠區的D2 Place。

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羅氏集團由羅定邦於1975年在香港成立，羅正杰現為羅氏集團副主席及行政總裁，並為羅氏集團子公司——羅氏地產集團主席。據堡獅龍通告，羅正杰現時未持有堡獅龍任何權益。

除了荔枝角 D2 Place一期及二期較有名外，羅正杰也牽頭發展上環干諾中心、觀塘東350號及多個其他物業項目。

羅正杰也擔任多項公職包括港區省級政協委員聯誼會委員 、團結香港基金顧問團成員、青年總裁協會（YPO）會員。

據公開資料，羅正杰父親羅蜀凱為羅定邦遺產執行人，羅正杰的姊妹就是時裝品牌bread n butter及Ztampz創辦人。

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羅氏家族成員不止涉獵時裝

羅定邦多名子女都參與紡織、時裝以至地產業，近期政府「銅芯抗疫口罩（CuMask）」就由羅定邦長子羅樂風自行創立的晶苑國際 （02232） 代工，而晶苑也是UNIQLO、H&M以至Victoria’s Secret、Levi’s的代工廠之一。

紡織藥以外，羅定邦四子羅家寶為百樂集團主席，而六子羅家駒和其子羅建一創辦的建灝地產﹐近年也活躍於香港地產業，近期項目包括啟德天寰。

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