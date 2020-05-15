▲ 「美國先獲疫苗」惹公憤 法國馬克龍出手藥廠改口

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全國大流行，法國藥廠賽諾菲表示，賽諾菲疫苗若成功開發，美國可能優先獲得疫苗。賽諾菲此言在法國惹引公憤。法國總統馬克龍介入事件，尋求與賽諾菲高層會面。馬克龍認為，新冠肺炎疫苗是公共利益，不得受市場原則支配。賽諾菲事後亦改變口風，表示疫苗一旦誕生，所有人都可以拿到。

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法國藥廠賽諾菲（Sanofi）正在研發新冠病毒疫苗，美國資金有份投資。賽諾菲行政總裁哈德遜（Paul Hudson）日前表示，鑑於美國是首個投資賽諾菲研發疫苗國家，疫苗出現後，美國可能首先獲得分配，而美國亦期望如此。

哈德遜言論在法國惹起爭議。法國總理菲利普（Edouard Philippe）指出，平等分配疫苗是不能妥協原則。法國在野社會黨更暗示，賽諾菲可以受政府國有化。

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法國總統馬克龍亦出手介入。法國總統官邸愛麗舍宮官員周四（14日）表示，馬克龍對賽諾菲言論感到難過，馬克龍準備下周與哈德遜會面跟進事件。官員表明，疫苗是公共利益，必須置身市場法則之外。

賽諾菲處境令人關注疫情全球大流行下，跨國公司和各國政府在疫苗研發競賽中的角色。

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賽諾菲引起爭議後也改變口風。賽諾菲法國業務主管Olivier Bogillot在向傳媒表示，自己不會證實美國首先獲得疫苗一說。他稱，假如賽諾菲找到有效對付新冠病毒的疫苗或藥物，顯然會讓所有人都能拿到。

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責任編輯：方圓之