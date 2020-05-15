台積電赴美設廠是基於供應鏈考量　料2024年量產（第二版）

▲ 台積電宣布美國設廠，料2024年量產。

據路透報道，晶片廠商台積電（台：2330）正式宣布將在美國亞利桑那州建設晶圓廠，該工廠將生產5納米晶片，計劃2021年動工，2024年開始量產，實現月產能2萬片晶圓。

另外，公司計劃2021年至2029年總開支達120億美元（約936億港元），即每年投入13.3億元，意味佔台積電今年資本開支（150億至160億美元）不足1成。

報道指，目前項目談判進度迅速，惟未透露計劃涉及的規模及美國補貼等細節內容。而業界猜測，以台南工廠為例，已投資170億美元，今年將繼續投入160億美元，因此美國工廠的投資規模至少超過100億美元。不過，美國工廠的產能僅為台積電總產能的3%，赴美設廠不會對台灣本地產生排擠效應。

赴美設廠純粹是供應鏈考量

劉德音於今年初首度鬆口，正仔細評估赴美設廠，但必須符合規模經濟、成本划算，以及人員組織和供應鏈必須完備等三大要件。

有報道引述台積電董事長劉德音近日在會議上的談話指，集團正在評估美國晶圓廠計畫，目前成本條件不足，還需大力降低成本。對於美國政府施壓台積電赴美設廠的傳言，劉德音予以否認。

至於赴美投資理由，台積電方面披露，在亞利桑那州設廠，不具任何政治因素，而是基於供應鏈考量，將使具業界領先地位的美國公司能於美國境內生產先進的半導體產品。

（第二版：新增資本開支預算及赴美投資原因）

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