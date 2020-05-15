【疫市營商】麥迪森拍賣行5月網上拍賣現已舉行

受新冠肺炎疫情影響，以及政府頒布限聚令，各行各業均受重挫。然而，拍賣行業卻能在此時逆流而上！雖因疫情而未能舉行現埸拍賣會，但作為香港首間本地葡萄酒拍賣行 - 麥迪森拍賣在過去數月內舉行了平均一至兩次的網上拍賣，反應非常熱烈。近年，網上購物風氣盛行，亦日益普及。麥迪森拍賣深深了解市埸需要，透過網上拍賣，讓大家居家避疫時亦可品嘗美酒，實是一種奢華享受。

麥迪森拍賣將於5月15日至18日舉行網上拍賣，除有各款珍稀名酒外，亦有價格合理的陳年佳釀，以迎合不同買家的需求。

詳情請參考網站：www.madison-auction.com

Lot 197 | 1998 Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti Grand Cru (1 瓶) BH 95

估價 HK$95,000 – HK$130,000

▲ Lot 197 | 1998 Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti Grand Cru (1 瓶) BH 95

Lot 163 | 1988 Château Haut-Brion Pessac-Léognan Grand Cru Classé (4 瓶) RP 92

估價 HK$12,000 – HK$16,000

▲ Lot 163 | 1988 Château Haut-Brion Pessac-Léognan Grand Cru Classé (4 瓶) RP 92

Lot 117 | Calon-Ségur Mixed Lot

[1979 (標準裝4瓶)，1982 (標準裝2瓶)，1988 (1.5公升 1瓶)，1997 (標準裝1瓶)]

8瓶 | 估價 HK$8,000 – HK$11,000

▲ Lot 117 | Calon-Ségur Mixed Lot [1979 (標準裝4瓶)，1982 (標準裝2瓶)，1988 (1.5公升 1瓶)，1997 (標準裝1瓶)]

Lot 41 | 1978 Heitz Cellar Martha's Vineyard Cabernet Sauvignon (1 瓶)

估價 HK$2,800 – HK$3,800

▲ Lot 41 | 1978 Heitz Cellar Martha's Vineyard Cabernet Sauvignon

拍賣日期 : 5月15日中午12時 至 5月18日晚上10時

拍賣詳情 : www.madison-auction.com

拍賣網址 : bid.madison-auction.com

想了解更多有關麥迪森拍賣行的信息，可瀏覽www.madison-auction.com

亦可留意拍賣行的

Instagram: madisonauction

Facebook: Madison Auction或

關注微信公眾號: MadisonAuction

(資料由客戶提供)