【港股追蹤】友邦首季新業務價值大跌27％　股價不跌反升

重磅股友邦 （01299） 公布第一季業績。受到新冠肺炎疫情影響，友邦受累香港及中國內地業務的銷售額顯著減少，按固定滙率計，新業務價值按年跌27%至8.41億美元（按實質滙率計則按年跌28%）。券商普遍預期，友邦首季新業務價值按年跌幅會介乎2成至3成。

不過，友邦今早低開後不跌反升。截至10點半升0.4%報67.4元。

友邦保險香港業務的新業務價值大幅下降，主要是由於來自內地訪港客戶的新業務價值減少，這與第一季度每月中國內地訪港旅客人數的下跌走勢繼續大致相若。大眾普遍不願面對面接觸，加上市場上可透過線上遙距簽名完成銷售的產品，平均保費相對較低而且種類有限，導致來自本地客戶的新業務價值錄得雙位數字下降。

中國內地全資擁有的業務，為集團期內新業務價值帶來最大貢獻。雖然3月銷售量仍低於去年同期水平，但友邦提升包括安全遙距簽名的數碼銷售流程，以及遏制2019冠狀病毒病傳播的措施逐步放寬，均促使其業務走勢較2月轉佳。

友邦展望，由於有關抗疫措施仍然生效，預期該等措施將對友邦受影響市場的新業務銷售造成顯著的負面影響。中國內地方面，當局已逐步放寬若干限制措施，雖然促使經濟活動回彈，但仍然低於2019年的水平。友邦又指，部分業務市場正處於利率顯著較低的環境，股票市場方面也出現下跌，若這些趨勢持續，將對其財務業績帶來阻力。