【新股IPO】沛嘉首掛升近7成 未盈利生科股齊熱炒

▲ 沛嘉醫療首日掛牌高開逾7成，投資者每手帳面賺逾1.1萬元。

未盈利生科股沛嘉醫療 （09996） 首日掛牌，高開26.8元，較招股價15.36元，高74%。至上午9時45分，沛嘉醫療報26.7元，升74%，每手帳面賺11,340元，股份成交達14.25億元。

沛嘉醫療收市報25.8元，仍較招股價高68%，未計手續費每手仍賺10,440元。另外，同樣於周五首掛的物管股建業新生活（09983）收報8.37元，較招股價高22.1%。

沛嘉醫療集資淨額22億，香港公開發售部分超額認購1183倍，國際發售部分獲極大幅超額認購超過20倍；凍資約2,800億元，暫為今年新股凍資王。

受沛嘉醫療熱炒帶動，其他未有盈利生科股表現亦相當亮眼，華領醫藥 （02552） 升15.9%；信達生物 （01801） 升8.7%；康希諾生物 （06185） 升9.3%。

不過，沛嘉醫療的「影子股」，同樣專注人工心瓣技術的啓明醫療 （02500） 股價則先跌後揚，收報62.15元，跌0.16%。

【新股IPO】沛嘉醫療追揸沽攻略 投資界：無貨者可考慮20元追入（第二版）

【新股IPO】沛嘉醫療超購1183倍 抽200手始穩中1手（附分配結果）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】