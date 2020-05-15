恒生指數輕微高開4點　開報23834點（不斷更新）

▲ 恒指黑期升158點 道指期貨升33點（不斷更新）

美國上周首次申領失業救濟人數逼近300萬人，道指早段急瀉逾450點，其後炒作高盛（美︰GS）和富國銀行（美︰WFC）考慮合併傳聞，銀行股飈升，道指倒升377點，終止3連跌。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約172點，恒指料開報24002點。

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【09：45】重磅藍籌滙豐 （00005） 股價倒跌0.3%，低見38.1元；中移動 （00941） 跌0.5%。另一方面，騰訊 （00700） 升0.7%；港交所 （00388） 升0.5%；友邦 （01299） 績後低開倒升0.3%，高見67.7元。

【09：44】途屹控股 （01701） 股價今早急瀉逾8成，低見0.4元，成交1655萬元。

【09：44】大市早段升百點後倒跌，恒指最新報23820點，跌8點。

【09：43】澳優 （01717） 股價續受內地假配方奶粉事件困擾，股價今早再跌3%。有內媒指，涉事生產商湖南唯樂可健康產業的大股東兼實際控制人肖詩弧曾為澳優高層，亦為澳優有份持股的美優高乳業控股股東。澳優急澄清指，美優高僅是澳優的經銷商，無任何股權關係，澳優與大頭娃娃事件沒有關係。

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【09：34】ATM 3股繼續個別發展，阿里巴巴 （09988） 反彈0.6%，高見195.7元；騰訊 （00700） 升幅擴大至1.1%，高見435.6元；美團 （03690） 逆市跌1%，低見119.6元。

【09：34】港股輕微高開4點後，早段升幅擴大至約100點，報23930點。

【09：31】新秀麗 （01910） 首季轉蝕，惟績後向好，升逾1%，早段高見6.49元。新秀麗首季轉蝕7.87億美元（約61.4億港元），2019年同期賺2280萬美元（約1.78億港元）。每股虧損錄0.55美元。

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【09：29】長實 （01113） 低開1.8%，開報46.3元。長實發盈警，預告集團截至6月30日止六個月的股東應佔溢利按年出現大幅下調。

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【09：23】沛嘉醫療 （09996） 首掛，開報26.8元，較招股價15.36元高74.5%，每手帳面賺11440元。另外，建業新生活 （09983） 開報8.42元，較招股價6.85元高22.9%，每手賺1570元。

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【09：23】友邦 （01299） 股價績後偏軟，跌近0.2%。滙豐 （00005） 、騰訊 （00700） 股價靠穩，股價升0.1%。

【09：20】恒生指數開報23834點，升4點。國指開報9701點，升14點。

【09：16】人民幣中間價報7.0936，上調12點子。

【09：14】即月期開報23780點，升95點或0.4%。

【09：00】日經225指數升178點或0.9%，報20093點；南韓KOSPI指數升0.1%，報1926點。

【08：54】恒指黑期升158點，報23958點；美股期貨向好，道指期貨升33點，報23567點。

【08：30】堡獅龍bossini （00592） 公布，非凡中國 （08032） 及羅正杰已有條件同意收購羅家聖手上逾10.93億股堡獅龍bossini股份，相當於已發行股本66.6%，作價4662萬元，每股代價0.043元，較堡獅龍bossini上日收市價折讓近71%。

非凡中國夥羅正杰收購bossini

【08：00】友邦 （01299） 公布第一季業績。受到新冠肺炎疫情影響，受累香港及中國內地業務的銷售額顯著減少，按固定滙率計，友邦新業務價值按年跌27%至8.41億美元（按實質滙率計則按年跌28%）。

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【07：00】道指早段急瀉逾450點，其後V形反彈，轉升最多380點，道指最終升377點，報23625點，終止3連跌；標指升32點，報2852點；納指升80點，報8943點。

港股ADR收報24002點，升172點或0.7%。恒指夜期收報23722點，升37點或0.2%。

道指止跌升337點港股ADR升172點 紐約期油升9%

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責任編輯︰梁浩碩