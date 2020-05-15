恒生指數全日跌32點　騰訊跌近2%試穿420關（不斷更新）

▲ 恒指黑期升158點 道指期貨升33點（不斷更新）

美國上周首次申領失業救濟人數逼近300萬人，道指早段急瀉逾450點，其後炒作高盛（美︰GS）和富國銀行（美︰WFC）考慮合併傳聞，銀行股飈升，道指倒升377點，終止3連跌。恒生指數走勢反覆，大市開報23834點，升4點，早段升約100點後倒跌逾百點，中午在友邦 （01299） 及騰訊 （00700） 帶動下再度回升，惟其後騰訊轉跌，拖累恒指全日跌32點，收報23797點。

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【16：33】即月期指收報23672點，跌13點，低水125點。

【16：14】瑞聲 （02018） 升7.1%，為表現最好藍籌；萬洲 （00288） 挫4.5%，藍籌中表現最差。

【16：11】騰訊 （00700） 午後曾跌2%，低見420元，最終收報421.2元，跌1.9%，成交105億元。滙豐 （00005） 偏軟跌0.3%，收報38.1元，險守38元關口。

【16：10】恒生指數收報23797點，全日跌32點。國指收報9674點，跌12點。主板成交1043億元。

【16：00】恒生指數U盤前跌30點，報23799點。

【15：30】港股下午3時後續受騰訊 （0070） 股價拖累，大市表現偏軟，恒指跌約35點。

【15：00】內地股市個別發展，上證跌近0.1%；深證升0.03%；創業板指升0.3%。

【14：53】騰訊 （00700） 跌幅擴大至1.5%，低見421.4元。港股跌約40點，恒指最新報23788點。

【14：35】騰訊 （00700） 跌0.9%，試穿今早低位425.4元。

【14：33】港股倒跌約30點，跌至23800點水平。

【14：14】友邦 （01299） 升幅收窄至1.3%，恒指午後升逾100點後轉跌。

【13：59】騰訊 （00700） 午後再轉跌0.5%，報427元水平，拖累大市升幅收窄至約20點，報23850點。

【13：13】敏華控股 （01999） 股價績後抽升13.5%，高見5.27元。敏華全年純利約16.38億元，按年增長20.11%，末期息每股派12仙。

【13：01】港股午後初段升約百點，恒指最新報23935點，升105點。

【13：00】瑞聲 （02018） 股價績後升7.2%。瑞聲中午公布首季業績，瑞聲期內淨利5300萬元人民幣，按年減少87.8%，相當於早前公布盈警的中間範圍。

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【13：00】國泰航空 （00293） 股價升0.2%。國泰4月客運量按年跌99.6%，全月只有1.37萬人次，即每日載客量不足500人，旗下兩家全服務航空公司（國泰航空及國泰港龍）首4個月已錄得未經審核的虧損45億元。

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【12：42】恒指黑期升約123點，報23923點；道指期貨靠穩升1點，報23535點。

【12：05】瑞聲 （02018） 績前炒上升8.2%，中午收報43.35元，為表現最好藍籌；萬洲 （00288） 半日跌2.8%，藍籌中最差。

【12：04】友邦 （01299） 升1.9%，中午收報68.45元；騰訊 （00700） 回升0.8%，中午收報432.8元；滙豐 （00005） 逆市偏軟，跌0.1%報38.15元。

【12：00】恒生指數半日升95點，中午收報23925點。國指中午收報9717點，升30點。主板成交575億元。

【11：53】友邦 （01299） 愈升愈有，股價升2.2%，高見68.9元，貢獻大市57點。

【11：46】恒指中午收市前升幅擴大至約80點，升至23900點水平。

【11：41】沛嘉醫療 （09996） 首掛造好，帶動其他未有盈利生科股表現，華領醫藥 （02552） 升13.8%；信達生物 （01801） 升11.1%，破頂高見44.7元；康希諾生物 （06185） 升6.6%，破頂高見191.8元。

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【11：34】國泰 （00293） 靠穩升0.1%。有指國泰最快今日宣布全體員工減薪20%至30%，國泰航空人事董事歐永棠稱今日只公布4月份客運量數據，不會有任何其他通告。

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【11：30】內地股市半日向好，上證升0.2%；深證升0.5%；創業板指升0.7%。

【11：25】大市轉升，恒指最新報23831點，升1點。騰訊 （00700） 亦跌幅全消，最新報429.6元，升近0.1%，早段曾低見425.6元。

【11：21】友邦 （01299） 股價績後低開後造好，友邦升幅擴大至1.5%，高見68.25元。

【10：56】期指率先轉升，最新報23690點，升5點。

【10：56】瑞聲 （02018） 將於今日公布業績，股價績前偷步炒上，逆市急升7%，高見42.95元。

【10：40】大市跌幅突收窄至約65點，報23763點。

【10：39】網上醫療股阿里健康 （00241） 逆市升3.7%，高見21.15元；平安好醫生 （01833） 升0.4%。

【10：32】中國飛鶴 （06186） 股價反彈3%，飛鶴於新股禁售期完結後即遭大摩沽貨。飛鶴回應指，作為財務投資人，既有投資成本也有回報需求，因而二級市場減持屬於正常市場操作。

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【10：15】港股跌幅擴大至約125點，跌至23700點水平邊。

【10：13】美團 （03690） 跌幅擴大至2%，低見118.7元。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升幅則縮窄至0.2%。外電報道，據野村最新披露的季度文件顯示，其於首季度持有的阿里巴巴ADR（美︰BABA）股數由37.6萬股，增至828.2萬股。

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【10：11】港股跌幅略為擴大至60點，至23770點。

【10：10】內地4月規模以上工業增加值增速轉正，按年增長3.9%，好過預期。4月社會消費品零售總額按年下降7.5%，首4月全國固定資產投資按年下降10.3%，跌幅較3月份收窄，但略不及預期。

【10：07】克莉絲汀 （01210） 股價回吐2日後，股價今早再上，升逾3成，高見0.65元。

【09：52】堡獅龍bossini （00592） 股價急飈逾7成，破頂高見0.26元。非凡中國 （08032） 夥羅正杰收購堡獅龍bossini。

【09：45】重磅藍籌滙豐 （00005） 股價倒跌0.3%，低見38.1元；中移動 （00941） 跌0.5%。另一方面，騰訊 （00700） 升0.7%；港交所 （00388） 升0.5%；友邦 （01299） 績後低開倒升0.3%，高見67.7元。

【09：44】途屹控股 （01701） 股價今早急瀉逾8成，低見0.4元，成交1655萬元。

【09：44】大市早段升百點後倒跌，恒指最新報23820點，跌8點。

【09：43】澳優 （01717） 股價續受內地假配方奶粉事件困擾，股價今早再跌3%。有內媒指，涉事生產商湖南唯樂可健康產業的大股東兼實際控制人肖詩弧曾為澳優高層，亦為澳優有份持股的美優高乳業控股股東。澳優急澄清指，美優高僅是澳優的經銷商，無任何股權關係，澳優與大頭娃娃事件沒有關係。

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【09：34】ATM 3股繼續個別發展，阿里巴巴 （09988） 反彈0.6%，高見195.7元；騰訊 （00700） 升幅擴大至1.1%，高見435.6元；美團 （03690） 逆市跌1%，低見119.6元。

【09：34】港股輕微高開4點後，早段升幅擴大至約100點，報23930點。

【09：31】新秀麗 （01910） 首季轉蝕，惟績後向好，升逾1%，早段高見6.49元。新秀麗首季轉蝕7.87億美元（約61.4億港元），2019年同期賺2280萬美元（約1.78億港元）。每股虧損錄0.55美元。

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【09：29】長實 （01113） 低開1.8%，開報46.3元。長實發盈警，預告集團截至6月30日止六個月的股東應佔溢利按年出現大幅下調。

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【09：23】沛嘉醫療 （09996） 首掛，開報26.8元，較招股價15.36元高74.5%，每手帳面賺11440元。另外，建業新生活 （09983） 開報8.42元，較招股價6.85元高22.9%，每手賺1570元。

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【09：23】友邦 （01299） 股價績後偏軟，跌近0.2%。滙豐 （00005） 、騰訊 （00700） 股價靠穩，股價升0.1%。

【09：20】恒生指數開報23834點，升4點。國指開報9701點，升14點。

【09：16】人民幣中間價報7.0936，上調12點子。

【09：14】即月期開報23780點，升95點或0.4%。

【09：00】日經225指數升178點或0.9%，報20093點；南韓KOSPI指數升0.1%，報1926點。

【08：54】恒指黑期升158點，報23958點；美股期貨向好，道指期貨升33點，報23567點。

【08：30】堡獅龍bossini （00592） 公布，非凡中國 （08032） 及羅正杰已有條件同意收購羅家聖手上逾10.93億股堡獅龍bossini股份，相當於已發行股本66.6%，作價4662萬元，每股代價0.043元，較堡獅龍bossini上日收市價折讓近71%。

非凡中國夥羅正杰收購bossini

【08：00】友邦 （01299） 公布第一季業績。受到新冠肺炎疫情影響，受累香港及中國內地業務的銷售額顯著減少，按固定滙率計，友邦新業務價值按年跌27%至8.41億美元（按實質滙率計則按年跌28%）。

【藍籌業績】友邦首季新業務價值按年跌27% 中港新業務價值錄雙位數字下降

【07：00】道指早段急瀉逾450點，其後V形反彈，轉升最多380點，道指最終升377點，報23625點，終止3連跌；標指升32點，報2852點；納指升80點，報8943點。

港股ADR收報24002點，升172點或0.7%。恒指夜期收報23722點，升37點或0.2%。

道指止跌升337點港股ADR升172點 紐約期油升9%

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責任編輯︰梁浩碩