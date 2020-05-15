▲ 非凡中國夥羅正杰收購bossini

堡獅龍bossini （00592） 股權易手。堡獅龍bossini公布，非凡中國 （08032） 間接全資附屬公司VC Consumables擁有80%及由羅正杰Keystar擁有20%的龍躍發展，已有條件同意收購羅家聖手上逾10.93億股堡獅龍bossini股份，相當於已發行股本66.6%，作價4662萬元，每股代價0.043元，較堡獅龍bossini上日收市價折讓近71%。完成後，龍躍發展將向其他股東提出全面要約，完成後有意維持上市地位。

羅家聖為堡獅龍大股東，而羅正杰為羅家聖的侄子。

非凡中國董事會對堡獅龍集團的長遠前景仍持積極態度，認為收購事項為非凡中國集團提供以合理價格收購堡獅龍集團的良機，且有信心消費品業務的管理層團隊（在中國服裝業務擁有豐富經驗）及非凡中國集團將有能力扭轉財務表現並增強堡獅龍集團在中國市場的地位，此舉將進而增加非凡中國集團的收入來源並為非凡中國股東產生更多收入。

此外，非凡中國認為收購事項將在堡獅龍集團及消費品業務（在中國的營銷、供應鏈解決方案及分銷渠道）之間產生協同作用。

堡獅龍2月公佈中期業績，公司擁有人應佔虧損擴大至9368.7萬元，收入按年跌2成至7億元，3月時宣布，公司董事局決議有序關閉於台灣的零售業務，目標將於今年7月31日關閉目前台灣業務分類營運的全部51間店舖。

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責任編輯︰梁浩碩