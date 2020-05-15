▲ 道指止跌升337點港股ADR升172點 紐約期油升9%

道指止跌升337點

美國上周首次申領失業救濟人數逼近300萬人，道指早段急瀉逾450點，其後炒作高盛（美︰GS）和富國銀行（美︰WFC）考慮合併傳聞，銀行股飈升，大市轉升最多380點，道指最終升377點，報23625點，終止3連跌；標指升32點，報2852點；納指升80點，報8943點。

港股ADR升172點

港股ADR收報24002點，升172點或0.7%。恒指夜期收報23722點，升37點或0.2%。

紐約期油升9%

國際能源署預期原油庫存下半年開始下降，原油價格上升，紐約期油收報27.56美元，升2.27美元或9%；布蘭特期油收報31.13美元，升1.94美元或6.7%。

美滙指數靠穩

美滙指數報100.26，靠穩升0.02%。歐元兌美元報1.0808；美元兌日圓報107.25。

美國10年期債息報0.617厘。

紐約期金升1.4%

市場憂慮經濟長期疲弱，加上中美貿易關係再度緊張，避險資金流入金市。紐約期金收報1740.9美元，升24.5美元或1.4%，現貨金於1742美元水平。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」



一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品



責任編輯︰梁浩碩