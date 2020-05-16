【趣話財經】244間物管入百強　萬科中海唔見人　中指院名單有幾可信？

近期市場熱炒物管股，今日上市的建業新生活 （09983） 獲得141倍超購可見一斑。大家投資物管股時，或多或少都會參考物管公司的排名，從而了解其規模及口碑，其中一個常用的便是中國指數研究院的物管公司排名，甚至幾乎係間間物管公司招股時，招股書都會引用。

2020年的物管百強名單剛剛出爐，不過一睇名單筆者當場嚇左一跳，百強名單當中有一共有244間，到底點樣可以「超載」？原來同一排名可以超過一間，例如佳兆業美好 （02168） 、首開鴻城、建業新生活、世茂天成、永升生活 （1995） 、時代鄰里 （9928） 就齊齊排第十二位。

如果公司規模接近，口碑又差唔多，咁排埋一齊亦無可厚非，亦免得順得哥情失嫂意，不過再深入去睇，同一排名之內在管面積、收入、利潤都完全唔同級數嘅都放在一齊，今年第11名到20名，本身10個位，結果有33間公司入圍，真係令人讚嘆不已。再睇番上年第11名到20名，原來都有29間，絕對唔係首次超載。

跟住筆者覺得有啲唔對路，內房龍頭萬科 （02208） 旗下萬科物業點解唔係榜首？一路掃落去，連廿名都唔到？唔係，係成個名單都無佢。至於大家熟悉另一龍頭中海物業（02669）同樣影都唔見。

豬肉獎分豬肉大家都明，不過分得咁獨特，仲有咁多大行寫招股書都要用到呢張名單，筆者都真係大開眼界。