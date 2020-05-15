  • 27°C
香港時間 : 2020515日 (五) 05:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股收市】銀行股飈 道指高收377點終止3連跌

環球經濟金融 04:02 2020/05/15

分享：

美股走勢過山車，午市V彈，道指早段急瀉逾450點，中段炒作高盛（美︰GS）和富國銀行（美︰WFC）考慮合併傳聞，以增強實力與摩根大通（美︰JPM）競爭，帶動銀行股飈升，大市轉升最多380點，終止連跌3天，全日高低波幅逾840點，油金價造好。

美國上周首次申領失業救濟人數逼近300萬人，兩個月累計超過3,600萬人失業，恐將進一步拉高失業率。加上，美國總統特朗普（Donald Trump）威脅，為追究中國防疫不力的責任，可能不惜徹底切斷中美關係，兩大利淡拖累美股周四低開。

特朗普接受霍士電視台訪問，談到切斷中美關係。他稱︰「會發生甚麼事？如果切斷整個（中美）關係，可以省回5,000億美元。」

他續指，不想跟中國國家主席習近平說話，對北京處理疫情他感非常失望。他更稱，正注視美國股市的中國企業有否違反美國規定。這是他近期就疫情對中國施壓的最強硬言論，引發市場憂慮。

績優股思科系統（美︰CSCO）股價曾彈6.3%，主因上季盈利和收入均優於市場預期，公司更表示，遙距工作和居家工作在全球大增，預期本季業績將受惠。

本港今晨4時，道指升377點，報23625點；標指升32點，報2852點；納指升80點，報8943點。Stoxx歐洲600指數收市跌2.2%。

標指11個板塊僅必需消費品股跌0.3%，金融股飈升2.6%居首，非必需消費品、原材料、資訊科技、醫療保健及通訊服務股均漲逾1%。

受惠併購傳聞，富國股價曾漲逾9%，摩通指富國併購傳言是不可能，因富國已超越10%存款市場份額限制，根據法律不能與任何銀行合併。

銀行股走俏，成分股高盛、摩通及美國運通（美︰AXP）升逾1.5%、4%及7%。美銀（美︰BAC）、花旗（美︰C），摩根士丹利（美︰MS）漲2.2%至4%。

中美風險持續增加，美元受資金支持，美滙指數曾漲0.3%，高見100.56。避險資產亦向好，日圓曾升0.2%，高見106.78兌1美元；現貨金最多漲1.2%，高見1,736.55美元；美10年債息曾跌5點子，低見0.6024厘。

油價造好，阿爾及利亞及尼日利亞均稱執行減產協議，紐約6月期油收報27.56美元，升近9%；倫敦布蘭特期油曾升7.4%，高見31.35美元。


 

失業率 疫情 習近平 美滙指數 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 布蘭特期油 美股 特朗普 中美關係

上一篇文章

【疫情焦點】全球確診逾440萬　美國病例逾140萬

下一篇文章

【疫情焦點】G20貿易部長承諾為全球經濟復甦 奠定堅實基礎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股早市】道指拉鋸 特朗普：切斷中美關係可慳5000億美元
【美股早市】道指拉鋸 特朗普：切斷中美關係可慳5000億美元
【美國疫情分佈圖】139萬確診 特朗普欲改死亡計法
【美國疫情分佈圖】139萬確診 特朗普欲改死亡計法
美媒揭CIA報告：中國阻世衛頒大流行 以囤醫療物資
美媒揭CIA報告：中國阻世衛頒大流行 以囤醫療物資
【中澳貿易戰】對華出口遇關稅 澳洲好夢驚醒
【中澳貿易戰】對華出口遇關稅 澳洲好夢驚醒
【美國疫情】白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%
【美國疫情】白宮密檔揭疫情大反彈 兩縣病例狂升1200%
新型冠狀肺炎全球疫情（05月15日 時間05:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月15日 時間05:00）