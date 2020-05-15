【美股收市】銀行股飈 道指高收377點終止3連跌

美股走勢過山車，午市V彈，道指早段急瀉逾450點，中段炒作高盛（美︰GS）和富國銀行（美︰WFC）考慮合併傳聞，以增強實力與摩根大通（美︰JPM）競爭，帶動銀行股飈升，大市轉升最多380點，終止連跌3天，全日高低波幅逾840點，油金價造好。

美國上周首次申領失業救濟人數逼近300萬人，兩個月累計超過3,600萬人失業，恐將進一步拉高失業率。加上，美國總統特朗普（Donald Trump）威脅，為追究中國防疫不力的責任，可能不惜徹底切斷中美關係，兩大利淡拖累美股周四低開。

特朗普接受霍士電視台訪問，談到切斷中美關係。他稱︰「會發生甚麼事？如果切斷整個（中美）關係，可以省回5,000億美元。」

他續指，不想跟中國國家主席習近平說話，對北京處理疫情他感非常失望。他更稱，正注視美國股市的中國企業有否違反美國規定。這是他近期就疫情對中國施壓的最強硬言論，引發市場憂慮。

績優股思科系統（美︰CSCO）股價曾彈6.3%，主因上季盈利和收入均優於市場預期，公司更表示，遙距工作和居家工作在全球大增，預期本季業績將受惠。

本港今晨4時，道指升377點，報23625點；標指升32點，報2852點；納指升80點，報8943點。Stoxx歐洲600指數收市跌2.2%。

標指11個板塊僅必需消費品股跌0.3%，金融股飈升2.6%居首，非必需消費品、原材料、資訊科技、醫療保健及通訊服務股均漲逾1%。

受惠併購傳聞，富國股價曾漲逾9%，摩通指富國併購傳言是不可能，因富國已超越10%存款市場份額限制，根據法律不能與任何銀行合併。

銀行股走俏，成分股高盛、摩通及美國運通（美︰AXP）升逾1.5%、4%及7%。美銀（美︰BAC）、花旗（美︰C），摩根士丹利（美︰MS）漲2.2%至4%。

中美風險持續增加，美元受資金支持，美滙指數曾漲0.3%，高見100.56。避險資產亦向好，日圓曾升0.2%，高見106.78兌1美元；現貨金最多漲1.2%，高見1,736.55美元；美10年債息曾跌5點子，低見0.6024厘。

油價造好，阿爾及利亞及尼日利亞均稱執行減產協議，紐約6月期油收報27.56美元，升近9%；倫敦布蘭特期油曾升7.4%，高見31.35美元。



