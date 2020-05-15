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【美股午市】銀行能源醫保股支撑 道指挫逾450點後倒升逾百點

環球經濟金融 01:04 2020/05/15

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美股午市倒升，道指由早段急跌逾450點後反覆向上，銀行、能源及醫療保健股支撑大市，美國運通及摩根大通升4.8%及2.5%，聯合健康集團升3.5%，藥廠輝瑞亦升1%。

美國上周首次申領失業救濟人數逼近300萬人，兩個月累計超過3,600萬人失業。加上，美國總統特朗普（Donald Trump）威脅，為追究中國防疫不力的責任，可能不惜徹底切斷中美關係，兩大利淡拖累美股周四低開。

特朗普接受霍士電視台訪問，談到切斷中美關係。他稱︰「會發生甚麼事？如果切斷整個（中美）關係，可以省回5,000億美元。」

本港今晨1時4，道指升146點，報23394點，標指及納指跌8及16點，報2811及8846點。Stoxx歐洲600指數收市跌2.2%。

受累特朗普強硬言論，道指成分股普遍向下。思科系統是少數逆市向上的股份，股價一度彈6.3%，主因上季盈利和收入均優於市場預期，公司更表示，遙距工作和居家工作在全球大增，預期本季業績將受惠。

中美風險持續增加，美元受資金支持，美滙指數曾漲0.3%，高見100.56。避險資產亦向好，日圓曾升0.2%，高見106.78兌1美元；現貨金最多漲1.2%，高見1736.55美元；美債價升息跌，10年債息曾跌5點子，低見0.6024厘。

油價升幅擴大，紐約期油升6.5%，報26.93美元；倫敦布蘭特期油升5.7%，報30.86美元。
 

美股 特朗普 布蘭特期油 紐約期油 美滙指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 美滙

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