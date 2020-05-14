【有片睇】天水圍Wetland Seasons Park入場呎價1萬元有找　帶你暢遊1房3房示範單位

踏入5月中旬，全城新盤起動，其中新地（00016）天水圍Wetland Seasons Park第2期也加入戰團，於周三（13日）公布首張價單，首推140伙單位，折實平均呎價為11,368元。是次推出2房及3房單位，折實樓價由 483.2萬至 774.5萬元，折實呎價由 9,701元至 12,461元。

Wetland Seasons Park第2期將於周五開放兩個示範單位予公眾參觀，現在讓大家先睹為快：

1房示範單位：根據12座8樓A2室打造

發展商開放兩個清水房單位，其中參照第12座8樓A2室搭建的一房單位，實用面積304平方呎，單位廚房採開放式設計，客廳區以長形開則，連接面積22平方呎的露台。廚櫃設有摺疊枱，住戶吃飯時可以拉出來使用，既實用又節省空間。睡房間隔四正，擁光猛的大玻璃窗，浴室以石材打造，採淋浴間設計。

3房示範單位：根據3號別墅1樓B室打造

另一個單位為三房一套連儲物房及工作間間隔，實用面積779平方呎。長方型大廳相連面積21平方呎的露台，採光度十足。主人房設有套厠，廚房內設有多用途房間。單位大門位置設有玄關，住戶可預留位置擺放鞋櫃。廚房內廚櫃以曲尺工作枱面設計，交樓標準提供微波焗爐、煤氣爐、雪櫃、蒸爐及洗衣乾衣機等設備。走廊可通往另外兩間睡房，間隔四正

